Peste 50 de morți după atacurile Rusiei – 4 într-un spital bombardat din Donețk

Orașul Chuguiv, din estul Ucrainei

UPDATE:

În satul Lipetske, regiunea Odesa, 22 de persoane (11 bărbați și 11 femei) au fost ucise într-un atac cu rachetă, au anunțat autoritățile locale.

UPDATE:

Șapte persoane au fost ucise şi alte 17 rănite într-un atac cu rachete lansat asupra unei zone militare din apropierea Kievului, unde se află o bază a forțelor speciale ucrainene.

Primarul oraşului Brovary, Ihor Sapozhko, a declarat că atacul a avut loc la ora 14.30.

UPDATE:

Sute de oameni din zona Cernăuți au trecut, joi, frontiera cu România, în județul Suceava, fugind din calea războiului, scrie Monitorul de Suceava. „Am luat copiii, hainele și plecăm unde vedem cu ochii”, spun refugiații, fără să știe dacă vor mai reveni vreodată în Ucraina ori și-au părăsit casa pentru totdeauna.

Știrea inițială:

Cel puțin 50 de ucraineni au fost uciși în primele atacuri pe care Rusia le-a declanșat joi dimineață asupra Ucrainei, conform datelor oficiale.

Într-una din ultimele explozii au fost uciși patru civili din spitalul Vuhledar, Donețk, a anunțat comandamentul militar de la Kiev. Alte 10 persoane, printre care și șase doctori, au fost rănite în această explozie provocată de un obuz care a căzut asupra spitalului, scrie The Guardian.

Armata rusă a anunţat joi că separatiştii proruşi din estul Ucrainei au înregistrat câştiguri teritoriale în faţa armatei ucrainene, dar nu sunt vizate oraşele ucrainene, ci doar „infrastructurile militare, instalaţiile de apărare antiaeriană, aerodromurile militare şi aviaţia” cu „arme de înaltă precizie”.

„Populaţia civilă nu trebuie să se teamă de nimic”, a spus el.

Rusia a desfășurat 203 atacuri de la începutul zilei, iar luptele au loc pe aproape întregul teritoriu, conform Kievului.

Presa locală, cea internațională, precum și locuitori ai orașelor atacate arată însă blocuri și imobile civile distruse de rachete, morți și răniți.

18 oameni (8 bărbați și 10 femei) au murit în bombardamentele din satul Lipetske, zona Odesa.

Un civil a murit în Mariupol, în vreme ce alți 6 au fost uciși în atacurile asupra orașului Podiksk din regiunea Odesa.

Un copil și un bărbat au fost uciși în orașul Ciuhuiiv din regiunea Harvok.

Polonia a pregătit mii de locuri în spitale pentru tratarea răniților din Ucraina

Polonia a pregătit un tren medical pentru a transporta răniții din Ucraina, a anunțat ministrul polonez al Sănătății.

Oficialul a declarat că țara sa este pregătită să ajute persoanele care fug de teama războiului și a asigurat că fiecare refugiat ucrainean va beneficia de acces la servicii medicale, inclusiv spitalizare.

Un număr de 120 de spitale au fost desemnate să pregătească paturi pentru victimele bombardamentelor din Ucraina. În total, a mai spus ministrul, vor fi disponibile câteva mii de paturi pentru cei răniți în războiul din Ucraina.

Germania a promis că va ajuta Polonia să facă față fluxului mare de imigranți ucraineni așteptați.

Germany on Thursday pledged support for its neighbours including Poland in the event of an influx of refugees as a result of Russia’s invasion of Ukraine.

„Vom acorda ajutor masiv statelor afectate (de fluxul de refugiați ucraineni – n.red.), în special pe vecinii noștri polonezi,” a declarat ministrul german de Interne, Nancy Faeser.

Continuă plecările din Kiev și alte orașe

Joi după-amiaza, principala gară din Kiev era încă aglomerată de oameni care părăseau capitala cu doar câteva bagaje.

Panica a cuprins nu doar zona din estul Ucrainei, ci și orașele mai îndepărtate de Donbas atacate de rachetele ruse. Primii refugiați ucraineni au intrat deja în statele vecine, inclusiv în România, care s-au pregătit împreună cu Bruxelles-ul pentru primirea a câtorva milioane de persoane.

Donețk – oameni așteptând un tren spre Vest

Locuitor din Harkov rănit în timpul atacului

Blocuri distruse de rachete în Harkov

Ucrainenii s-au așezat la cozi în fața băncilor, cu mult înainte ca băncile să se deschidă, pentru a scoate numerar și a se pregăti să supraviețuiască acestui război, scrie New York Times.

Locuitorii din est nu mai merg la muncă, grădinițele s-au închis, și cei mai mulți părăsesc zona, lăsând în urmă bărbații din familie care au rămas să lupte împotriva trupelor ruse.

În Kiev, populația, care s-a pregătit de mult timp pentru momentul în care tancurile ruse vor intra în Ucraina, situația pare mai relaxată, chiar dacă s-au format cozi uriașe la benzinării și pe arterele ce duc spre cele opt ieșiri din oraș, după ce a fost atacat principalul aeroport al orașului.

Primarul Kievului, fostul campion la box Vitali Klitschko, a apărut la televiziunea ucraineană pentru a-i asigura pe locuitorii orașului de 2,8 milioane că magazinele sunt deschise, băncile funcționează și benzinăriile au combustibil. „Nu intrați în panică”, a spus el. „Stați acasă.”

Ucrainenii au fost sfătuiți să nu intre în panică, dar după declanșarea războiului, magazinele alimentare s-au aglomerat din nou cu oameni care cumpără provizii.

Cozi imense s-au format și la ATM-uri și farmacii.

Locuitorii din Kiev se adăpostesc în stațiile de metrou ale orașului și în alte locuri sigure, potrivit presei locale.

Autoritățile locale au cerut locuitorilor din Kiev să rămână acasă ori să se adăpostească în locurile special amenjate.

„Toți cei care nu sunt implicați în operarea infrastructurii critice și a susținerii vieții a orașului, să stea acasă și să fie gata să urmeze la adăpost când se aprind sirenele”, a cerut Administrația orașului Kiev.

Iliya Kusa, analist de relații internaționale la Institutul Ucrainean pentru Viitor, a declarat pentru Al Jazeera că „oamenii pleacă din Kiev, dar nu este un val de panică”.



„Situația de la Kiev, unde mă află acum, este mai mult sau mai puțin stabilă. Nu există panică, nu există probleme critice în acest moment. Transportul public funcționează ca de obicei. Singurul lucru care s-a schimbat de fapt este că… școlile, universitățile și grădinițele sunt închise, iar spitalele sunt în alertă maximă de când parlamentul a introdus legea marțială.

Am observat că mulți oameni încearcă să obțină bani de la bancomate. Sunt cozi acolo și o grămadă de oameni s-au dus imediat la magazine pentru a se aproviziona cu produse de bază. În afară de asta, totul este în regulă”, a spus el.