Prima Conferință internațională găzduită în România a adepților ”Teoriei Pământului Plat”: 30 de participanți

de Vladimir Ionescu , 5.10.2019

Adepții teoriei Pământului Plat se întâlnesc în week-end la Cluj-Napoca, la prima Conferință internațională din România. Potrivit Mediafax, sâmbătă, în prima zi, la eveniment au participat peste 30 de persoane, din România și din străinătate.

Organizatorul acestei conferințe este Adi Rus (foto), un român care și-a întrerupt studiile de la Facultatea de Construcții din Cluj-Napoca în mai 1989 și a fugit în SUA. Acolo a studiat psihologie juridică la John Jay College of Criminal Justice din New York.

Intervievat de către cei de la ”Turnul Sfatului”, inițiatorul proiectului a explicat:

”Prin 2015 am dat din greşeală peste un videoclip pe YouTube care afirmă că Pămantul e plat. Iniţial m-a bufnit râsul, dar, ca divertisment, am vrut să văd care sunt argumentele. Acestea păreau logice şi am început să cercetez subiectul mai aprofundat ajungând până la urmă la concluzia că există o preponderenţă de evidenţă în favoarea Pământului plat şi că ce ni se spune despre Univers azi e bazat pe presupuneri fără dovezi ştiinţifice în cel mai bun caz, dacă nu chiar minciuni şi invenţii fantastice.”

„Scopul acestei prime Conferințe internaționale a Pământului Plat din România, organizată la Cluj-Napoca, este de a aduce în atenția opiniei publice acest subiect care a luat amploare începând cu 2015. Ne-am trezim la realitatea că tot ceea ce ni se spune nu este chiar așa dacă verificăm, dacă nu mai acceptăm ce ni se oferă.

Dacă cercetăm puțin, observăm că imaginile cu Pământul din spațiu pe care ni le oferă NASA sunt ori trucate, ori generate pe calculator. Nu știu care este scopul pentru care NASA ne prezintă Pământul Rotund și nici care sunt motivele pentru care cei care susțin că Pământul este rotund vor să ne inducă în eroare, dar pentru mine este important să descoper și să îmi demonstrez mie care este forma adevărată a Pământului.

Noi am vrea să cercetăm, dar în limita posibilităților. Dacă găsim un milionar care ar finanța o expediție în Antartica, ar fi în regulă, deoarece punctul cheie este Antarctica. În opinia noastră, Antartica nu este un continent, ci este, de fapt, marginea zonei locuibile unde stăm noi, o barieră de gheață”, a explicat Adi Rus pentru Mediafax.