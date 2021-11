Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că un copil din zece care se naște în România este adus pe lume de o mamă minoră, relatează Digi24.

Oficial, una din patru mame din UE care nu a împlinit vârsta majoratului e din România. Vârsta medie a unei mame minore în România a ajuns la 15,4 ani, în scădere cu circa doi ani față de 2018.

Anul trecut, mamele minore au născut aproape 18.000 de copii. Deși în cifre absolute trendul este unul descrescător, în procente numărul copiilor care se nasc din mame minore rămâne tot la nivelul de 10%. Și asta pentru că și nașterile scad de la an la an.

Datele ultimului barometru Eurostat arată că 23% dintre mamele minore din UE trăiesc în România, unde cele mai recente date arată că peste 8.600 de tinere fete au devenit mame înaintea majoratului, iar 725 dintre ele au copil la vârste mai mici de 15 ani.

Prin comparație,state ca Danemarca, Slovenia și Luxemburg înregistrează sub 50 de nașteri anual la mame sub 18 ani. Există și trei țări europene – Finlanda, Danemarca și Olanda – în care nicio fată sub 15 ani nu a devenit mamă din 2018.

Lipsa educației sexuale și sărăcia sunt factori care alimentează fenomenul mamelor minore.

Nu doar mama este expusă riscurilor, ci și copilul, care se poate naște prematur. În rândul acestor bebeluși, incidența mortalității infantile este crescută. Statisticile arată că în România rata mortalității infantile a fost de 6,2 la mia de născuți vii în 2019, aproape dublă față de media Uniunii Europene.



Cele mai mari rate ale mortalității infantile s-au înregistrat în județele: Tulcea, Mehedinți și Constanța. La polul opus se află Neamț, Vaslui și Iași.

Dintre cele aproximativ 18.000 de mame minore anual, doar 1.000 mai merg la școală și intră astfel în cercul vicios al sărăciei și al lipsei de educație, a declarat la Digi24 sociologul Gelu Duminică.