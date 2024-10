Wolt achiziționează Tazz

Tazz, una dintre cele mai importante platforme de livrare din România, parte a grupului eMAG, anunță încheierea unui contract privind achiziția părților sale sociale de către Wolt, o platformă de comerț local de origine finlandeză cu operațiuni în 28 de țări.

Tranzacția este de așteptat să se finalizeze în următoarele luni, în urma îndeplinirii condiţiilor obișnuite de închidere și a obținerii aprobărilor legale din partea autorităților relevante. Cu o echipă de peste 12.000 de persoane, Wolt este deținută de compania DoorDash din Statele Unite ale Americii.

Tazz, o poveste de succes în antreprenoriatul românesc

„Tazz s-a impus ca o platformă de încredere și îndrăgită în România, cunoscută pentru experiența sa locală și relațiile solide cu clienții și partenerii săi”, a declarat Miki Kuusi, CEO al Wolt și Head of DoorDash International. „Cunoașterea profundă a pieței pe care Tazz o are, alături de tehnologia și excelența operațională Wolt, creează un potențial uriaș de a îmbunătăți experiența clienților și partenerilor din România. Suntem încântați de această tranzacție și așteptăm cu nerăbdare călătoria care urmează.”



După finalizarea tranzacției, planul este ca platforma Tazz să fie integrată sub brandul și produsul Wolt, iar cele două companii se angajează să asigure o tranziție ușoară pentru clienții, angajații și partenerii existenți ai Tazz.



„Tazz reprezintă o poveste de succes în antreprenoriatul românesc și un business care a crescut incredibil de mult într-un timp foarte scurt. Asta s-a datorat echipei foarte bune din spate și investiției eMAG, fără de care nu am fi ajuns aici. Ca pas următor, unirea forțelor cu Wolt reprezintă o oportunitate extraordinară,” a declarat Alin Șerban, CEO Tazz. „Wolt este cunoscut la nivel global pentru experiența de top oferită clienților, dar și pentru abordarea cu adevărat locală. Prin acest parteneriat, ne putem îmbunătăți serviciile și putem oferi o valoare și mai mare atât clienților, cât și partenerilor cu care lucrăm. Așteptăm cu nerăbdare acest nou capitol de dezvoltare accelerată și suntem foarte mândri de povestea frumoasă pe care am spus-o cu Tazz în România.”

”România este o piață cu mare potențial”

Tazz operează în peste 35 de orașe din România și are o echipă dedicată de 260 de persoane. În ultimii ani, platforma a crescut rapid, oferind o selecție puternică de restaurante, parteneri din zona de supermarket și retail, precum și comercianți locali.



Tazz este, de asemenea, membru al programului eMAG Genius, care oferă clienților beneficii premium precum livrare gratuită și acces la oferte exclusive. Wolt și eMAG au încheiat un parteneriat prin care asigură clienții Tazz că se vor putea bucura în continuare de beneficiile programului Genius.



„În 2019, eMAG intra în acționariatul Tazz, o platformă 100% românească din Timișoara, cu ambiția de a o dezvolta și transforma în lider pe segmentul de livrare la domiciliu. Am văzut de atunci potențialul acestui business și dorința mare a echipei de a crește într-un ritm accelerat. Împreună am creat o poveste de succes de care suntem foarte mândri, care a crescut de la 100 la 10.000 de parteneri, iar astăzi este pregătită să treacă la nivelul următor. Tazz va rămâne parte din Genius, prin oferte foarte bune și livrare gratuită de la restaurante și supermarket”, a spus Tudor Manea, CEO eMAG Group.



Miki Kuusi, CEO Wolt și Head of DoorDash International, a adăugat: „România este o piață cu mare potențial și suntem dornici să cunoaștem mai bine comunitățile locale – și bucătăria românească. Suntem aici să creăm noi oportunități pentru parteneri și agențiile de livrare și să le oferim tuturor serviciul excepțional pentru care Wolt este cunoscut în întreaga lume.”

DoorDash și Wolt operează în peste 30 de țări

Wolt este o platformă de comerț local cu sediul în Helsinki, având misiunea de a crea tehnologie care aduce bucurie, simplitate și oportunități cartierelor lumii.

Wolt conectează persoanele care doresc să comande mâncare, alimente și alte bunuri cu persoane interesate să le vândă și să le livreze. Pentru a facilita acest lucru, Wolt dezvoltă în permanență o gamă largă de tehnologii, de la soluții de logistică la software de retail și soluții financiare, precum și gestionarea propriilor magazine alimentare sub brandul Wolt Market.

Wolt a fost fondată în 2014 și și-a unit forțele cu DoorDash în 2022. Împreună, DoorDash și Wolt operează astăzi în peste 30 de țări, dintre care 28 sunt cu produsul și brandul Wolt.

Tazz, una dintre cele mai descărcate aplicații din România

Tazz este platforma locală de livrare rapidă, care oferă, la doar un click distanță, preparate de la cele mai bune restaurante din țară, alimente de la principalii jucători de retail, dar și diverse produse: de la cumpărături zilnice, medicamente și flori, la cărți, echipamente sportive, produse de îngrijire personală și de înfrumusețare.

Clienții Tazz se bucură de beneficii exclusive, cum ar fi comanda de grup, evenimente culinare cu bucătari locali și plata cu cardurile de masă. Parte a Grupului eMAG, Tazz oferă și beneficii exclusive prin abonamentul Genius: livrare gratuită și acces la Genius Deals.

Fiind una dintre cele mai descărcate aplicații din România, Tazz poate fi accesată din aplicațiile mobile Android și iOS, dar și online pe www.tazz.ro, din peste 35 de orașe din toată țara.