Viorica Dăncilă, ultima ședință de guvern cu miniștri ALDE: Guvernarea responsabilă înseamnă acțiune, nu fugă de răspundere

de Razvan Diaconu , 27.8.2019

“Guvernarea responsabilă înseamnă acțiune, nicidecum fuga de răspundere”, a declarat premierul Viorica Dăncilă marți, la începutul ultimei ședințe de guvern în formula PSD-ALDE.

„Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea şi am discutat calea de urmat alături de colegii mei din PSD. Am luat decizia de a ne asuma actul guvernării pentru că România are nevoie de stabilitate. Guvernarea responsabilă înseamnă asumarea unor decizii pentru binele majorităţii, nicidecum fuga şi practicarea unui joc politic pentru obţinerea unor voturi. Am luat măsuri economice foarte bune”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de guvern.

Şeful Executivului i-a mulţumit Ramonei Mănescu că a rămas la ministerul de Externe: „Vreau să le mulţumesc colegilor de la ALDE care au făcut parte din guvern şi Ramonei Mănescu pentru că a înţeles că responsabilitatea guvernării este mai presus decât orice interes politic”.

Ministrul pentru Relația cu Parlamentul, Viorel Ilie, a anunțat marți că trei membri ai cabinetului proveniți din ALDE (el însuși și colegii Anton Anton, ministrul Energiei, și Grațiela Gavrilesc, ministrul Mediului) își vor depune demisiile la finalul ședinței de guvern.

Ramona Mănescu rămâne însă în Cabinetul PSD condus de Viorica Dăncilă, chiar dacă ALDE a decis să iasă de la guvernare.

După mai multe săptămâni de negocieri eșuate cu PSD, Călin Popescu Tăriceanu a anunțat luni că partidul său iese din coaliția de guvernare. Imediat, PSD a decis ca miniștrii care își vor da demisia marți să fie înlocuiți cu interimari. Astfel, la Energie în locul lui Anton Anton va fi Niculae Bădălău, actual ministru al Economiei. La Mediu, în locul Grațielei Gavrilescu va fi Ioan Deneș, care a mai ocupat acest portofoliu, iar la Relația cu Parlamentului, Radu Oprea.

Ieșirea ALDE de la guvernare înseamnă schimbarea structurii guvernamentale, deci Viorica Dăncilă ar trebui să ceară, în termen de 45 de zile, un vot de încredere în Parlament.

PNL a anunțat deja că strânge semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură, pe care ALDE și UDMR au anunțat că o susțin, la fel ca USR și PMP.