Video / Regele Charles al III-lea, întâmpinat cu flori în Valea Zălanului

Regele Charles al III-lea a ajuns, vineri seară, la Valea Zălanului, unde a fost întâmpinat de mai mulţi localnici, pe care i-a salutat. El a primit un buchet de flori galbene de la o fetiţă, relatează News.ro.

Anterior, Regele Marii Britanii a fost primit la Cotroceni de președintele Iohannis, cu care a avut o convorbire tete-a-tete, apoi a participat la o recepție oferită în onorea sa.

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a ajuns vineri seară, cu maşina, în apropiere de orașul Sf. Gheorghe, la Valea Zălanului, unde deţine o proprietate.

El le-a făcut cu mâna celor prezenţi şi apoi s-a apropiat de localnicii care îl aşteptau, strângându-le mâna, pe rând, şi schimbând câteva cuvinte cu aceştia.

După ce i-a salutat pe toţi cei adunaţi lângă proprietatea sa să îl aştepte, Regele Charles s-a retras, împreună cu mai multe persoane, între care şi contele Kalnoky Tibor.

Suveranul britanic va rămâne în următoarele zile în zonă, acolo unde Fundația Mihai Eminescu Trust, patronată de el, deține 3 case de oaspeți, vechi de 100 de ani, pe care le-a restaurat. Este de așteptat ca suveranul britanic să ajungă și la Viscri.

Mesajul transmis de la Cotroceni

Regele Charles al III-lea a transmis, vineri, un mesaj emoționant de la Cotroceni, afirmând că întotdeauna s-a simțit acasă în România și a ajuns să iubească țara noastră.

„Nu pot să descriu plăcerea pe care o am vizitând încă o dată România. Au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această țară remarcabilă. Când am venit aici, am simțit o legătură puternică cu România. (…) Întotdeauna m-am simțit acasă în România. Am avut bucuria de a putea călători prin toată țara și am întâlnit români din toate domeniile. Am putut fi martor la dezvoltarea extraordinară care a avut loc. (…) Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimonul, istoria, mediul”, a afirmat Regele Charles al III-lea .

