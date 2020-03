VIDEO / Răzvan Enache, Google: Cum putem lucra online mai rapid, mai sigur și mai colaborativ

de Redacţia , 29.3.2020

Cele mai multe companii și-au mutat activitatea online, ceea ce necesită numeroase soluții tehnice, precum cele oferite de Google. La video-conferința în direct: „Soluții pentru mutarea activității companiilor în online” a vorbit Răzvan ENACHE, Google Cloud Sales Executive, despre „G Suite sau cum putem lucra on line mai rapid, mai sigur și mai colaborativ”

„Cu toții simțim nevoia de colaborare, de conectivitate. Din fericire există soluții. G Suite, soluția Google, propune `lucrul de oriunde`. Avem soluții referitoare la comunicații prin videoconferință, partea de chat, de asemenea partea de e-mail, deci soluții de comunicare”, a explicat Răzvan Enache la evenimentul din 26 martie.

În plus, Google oferă soluții de colaborare în timp real prin aplicații precum Google Docs sau Google Sheets. Suita include și o componentă de Google Drive în care pot fi partajate mai multe documente între utilizatori.

Acesta s-a referit și la partea de securitate și control care vine împreună cu aceste aplicații. În plus, permite o utilizare ”bring your own device”, deci pot fi accesate de pe orice dispozitiv.

Pot fi personalizate produsele Google nevoile din sectorul public sau unui proiect punctual? Da, a spus Răzvan Enache, „depinde însă foarte mult de proiectul în cauză. Avem câteva soluții dezvoltate pentru sectorul public, pe zona de transporturi, spre exemplu. Avem programe dedicate pentru institutele de cercetare. Da, există soluții dedicate pentru sectorul public”.

De asemenea, a mai precizat el, există și o soluție prin care pe baza documentelor scanate se pot extrage informații și context ca să poată fi căutate rapid sau indexate corespunzător.

