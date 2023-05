VIDEO – Radu Postolache, CEO Qualysoft: ”În materie de digitalizare, România are fundația pe care alte țări din regiune nu o au”

Radu Postolache, CEO Qualysoft România, membru în boardul ANIS a declarat în cadrul conferinței CDG „Monitorul digitalizării” că avem infrastructură tehnică foarte bună, care ne-ar permite să fim în avangarda economiei secolului XXI, unde totul funcționează în cloud și livrarea se face de cele mai multe ori de la distanță. Nu în ultimul rând, România are și un mediu de business care are capacitatea de a contribui cu expertiză la digitalizarea întregii țări, nu doar a domeniului public.

Compania pe care o reprezint acoperă toate cele 3 mari direcții pe care un beneficiar, inclusiv din domeniul public, le poate avea în vedere în dezideratul de digitalizare sau de eficientizare. Îmbinăm zona de soluții/produse, servicii și zona hibrid. Ca industrie ne mândrim foarte mult cu experiența pe care o avem în implementări globale. Aici cred că lohn-ul sau outsourcingul au fost o fundație prin care oameni din România au fost expuși la proiecte mari, globale, și au venit cu această expertiză în plan local.

Oameni din România, de exemplu, participă și conduc un proiect de digitalizare al statului indonezian referitor la sistemul de taxare. Dezideratele unui astfel de proiect sunt forte importante. În primul rând, ușurința în utilizare, atât pentru contribuabil cât și pentru angajați. Aici îmi pare rău că noi nu folosim bunele practici din piață.

Al doilea deziderat: eficientizare și reducere de costuri, vorbim apoi de deschidere și transparentizare, care vor duce la creșterea gradului de conformare voluntară.

Mai este managemenul riscului și măsuri antifraudă. Am aflat cu interes despre un astfel de proiect în zona ANAF. Cu plăcere îmi aduc aminte că am fost implicați într-un astfel de proiect în Albania, în 2015. Nu trebuie să inventăm apa caldă, e fezabil să importăm bune practici.

Vorbim apoi despre ușurință în prognozare și predictibilitate, despre creșterea bazei de impunere și, ceea ce ne doare pe toți, creșterea gradului de colectare.

România are însă câteva avantaje. Are fundația pe care alte țări din regiune nu o au, văd asta la prima mână, creată de capitalul uman cu expertiză înaltă. Apoi avem infrastructură tehnică foarte bună, care ne permite să fim în avangarda economiei secolului XXI, unde totul funcționează în cloud și livrarea se face de cele mai multe ori de la distanță. Nu în ultimul rând, România are și un mediu de business care are capacitatea de a contribui cu expertiză la digitalizarea întregii țări, nu doar a domeniului public.

Este păcat să nu folosim aceste avantaje inclusiv în beneficiu intern, nu doar a le exporta.

Sunt și chestii care pot fi îmbunătățite. Legislația achizițiilor publice, are o abordare tranzacțională care poate fi îmbunătățită, mai ales pe partea de parteneriat public-privat. Apoi, discuțiile despre schimbarea regimului de impozitare aduce un grad de incertitudine și nesiguranță. Să nu uităm că creșterea domeniului IT s-a bazat și pe suportul pus la dispoziție de stat, dar cred că acest suport s-a întors, multiplicat, la bugetul de stat.

Azi, piața se află într-un echilibru fragil la nivel regional. cerere a încetinit și multe țări își susțin local industriile. Noi putem ajuta piața păstrând un mediu stabil, care ajută piața să producă valoare adăugată și mai mare, care să livreze produse, proprietate intelectuală și soluții, să producă unicorni sau campioni regionali de pe urma cărora bugetul să se îndestuleze. Industria își dorește asta, din punctul meu de vedere creșterea va veni organic și cu puțin sprijin tranziția va fi mai ușoară, mai lină.

Cred că o dezechilibrare într-un domeniu ușor relocabil, cum sunt serviciile IT, poate însemna și migrația profesioniștilor din domeniu, fizic sau digital, către alte jurisdicții. Piața locală, inclusiv potențialii beneficiari, ar avea de pierdut din toate puncte de vedere, inclusiv al costurilor crescute sau al scăderii capacității și expertizei interne.

Concluzia: pe de o parte, ar fi util să sporim susținerea unei industrii strategice în economia viitorului, pentru a menține competitivitatea ei regională și pentru a crește valoare internă ne aplicând șocuri care o pot dezechilibra, și să ne folosim de ceea ce industria posedă, anume competențele înalte în zona de digitalizare, eficientizare, cu efect pozitiv inclusiv la nivel bugetar.

