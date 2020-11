VIDEO: Cum ar putea Bacăul ajunge unul din principalii contributori la PIB. Primarul Lucian Viziteu: Fonduri UE, consultări publice și transparență

de Raluca Florescu , 2.11.2020

Utilizarea fondurilor europene, consultarea mediului de afaceri și a celorlalți actori implicați atunci când se iau deciziile administrative, dar și transparentizarea activității primăriei ar putea transforma municipiul Bacău într-un pol investițional, a declarat Lucian Viziteu, primarul Bacăului, în cadrul conferinței „Accelerarea dezvoltării României urbane și periurbane: sursele locale de crestere economică și bunăstare”, realizată de cursdeguvernare.ro, în parteneriat cu Raiffeisen Bank.

„Vă pot spune că am găsit o Dacia 1310 avariată, dar are potențial de BMW. Există o carență de proceduri, fluxuri, comunicare, chestiuni presante asupra bugetului pe care încerc să le rezolv. Primăria trebuie reorganizată pe principii moderne de management. Municipiul Bacău și județul Bacău a fost cândva pe locul patru în topul contributorilor la PIB – acum suntem dincolo de jumătatea clasamentului. Liderii de până acum considerau că aveau cele mai bune soluții, comunicau publicului soluția odată ce era completă și rămânea de văzut dacă era adoptată sau nu. Unele idei, chiar bune, au fost respinse de consiliile locale, doar pentru că nimeni nu s-a văzut ca un contributor la ele”, a spus Lucian Viziteu.

„Vreau să dezvolt o serie de consilii consultative alături de mediul de afaceri, sistemul de sănătate, mediul de cultură, tineret și să îmbunătățim unele strategii sau să cream altele noi”.

„Mi-am propus să fim mai transparenți la primărie”

Municipalitatea și Consliul Județean vor deveni principalul motor investițional, a mai declarat primarul Bacăului.

„Vreau să creez o echipă care să atragă fondurile europene ce vor fi la dispoziția noastră. Voi încerca să lucrez în partneriat cu mediul privat. Atrăgând mediul privat și încercând să imprim un mediu investițional , cred că va fi singura soluție pentru a crește activitatea ecomică, culturală Pe măsură ce apar investiții și companii, acestea vor atrage altele și altele, va fi un efect de cascadă. Important este să ne alegem bine nișa de dezvoltare, așa încât să nu intrăm în competiție pentru resurse umane, de exemplu, cu alte municipii sau orașe din jur”, a spus acesta.

El a mai declarat că primăria va deveni mai transparentă, inclusiv pentru a colabora mai bine cu mediul de afaceri și investitorii: „Chiar din prima zi am luat decizia să fie publicate plățile care se fac. Sunt multe alte informații ce pot fi utile. De exemplu, publicul nu are încă acces la activele care ar putea fi închiriate sau concesionare. Or, asta ar fi o informație valorosă pentru orice invetitor care ar vrea să vină în Bacău, pentru că ar putea să vadă dacă un anumit teren este disponibil. Totodată, înainte de a lua o decizie administrativă, vreau să ne consultăm cu toți cei interesați, în mod constant. Apoi, e vorba de cooptarea Ministerului Mediului atunci când începe partea de implementare a proiectelor pe care le derulăm”.