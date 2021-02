Vacanța de iarnă va fi comasată cu cea dintre semestre. Daniel Funeriu cere 2 luni de vacanță de vară: România are cel mai scurt an școlar

Structura anului școlar se modifică începând din toamnă, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care intenționează să comaseze vacanța de sărbători cu cea dintre semestre.

“N-am înțeles care e sensul să faci ore până de Crăciun, să intri în vacanța de Crăciun și Anul Nou, să te întorci la școală și să încerci să-ți aduci aminte ce ai învățat înainte de Crăciun, să iei note și apoi să intri în altă vacanță. Ne gândim la o structură care să se încheie înainte de Crăciun. S-a predat, s-a evaluat, elevii pleacă liniștiți în vacanță, profesorii pot pleca de asemenea în vacanță, o vacanță care să fie mai lungă cu o săptămână, după care începe semestrul 2”, a declarat ministrul Cîmpeanu, la Digi 24.

De asemenea, a mai anunțat Sorin Cîmpeanu, începutul anului școlar 2021 – 2022 va avea loc în a doua luni din luna septembrie.

Structura anului școlar 2020-2021, care are 34 de săptămâni:

Pentru anul școlar în curs, vacanțele sunt programate pe modelul utilizat până acum, cu patru întreruperi:

Fostul ministru al Educației Daniel Funeriu a explicat la B1 Tv că vacanța de vară nu ar trebui să dureze trei luni, ci doar două luni, cel puțin în contextul epidemiei de coronavirus, când elevii au pierdut o parte mare din materie din cauza cursurilor online.

Soluția este oprtună cu atât mai mult cu cât România are, oricum, cel mai scurt an școlar:

Cred că e oportună o lungire a anului școlar. S-a pierdut foarte mult timp. Nu e nicio catastrofă dacă în loc de trei luni am avea doar două luni vacanță în acest an. Oricum, România are cel mai scurt an școlar din Europa.

De aceea se spune fals că materia e prea îngrămădită. Materia nu e mai grea decât în alte țări, e chiar mai ușoară, dar ea e livrată de profesori într-un timp mult prea scurt.

Deci ar fi un bun moment să lungim anul școlar și, eventual, să rămână mai lung decât e acum.