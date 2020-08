Un al doilea rival chinez al Tesla se listează la Bursa din New York. De ce se grăbesc chinezii

de Iulian Soare , 11.8.2020

Producătorul chinez de autoturisme electrice Xpeng Motors, unul dintre rivalii chinezi ai Tesla Inc., a cerut oficial listarea la bursa din new york (NYSE), în contextul grabei mai multor companii chineze de a intra pe piața de capital americană înainte să li se impună restricțiile anunțate de Casa Albă.

Xpeng urmează exemplul competitorului său din China, Li Auto Inc., recent listată în SUA, ca și altor companii chineze precum Nio, în timp ce Tesla a început să-și vândă sedanul său Model 3 fabricat la Shanghai în China. Modelul P7 al Xpeg concureză direct cu acesta, potrivit CNBC.

Xpeg mai are pe piață un model, G3 SUV și urmează să mai lanseze un al treilea, până în 2021, potrivit dosarului de listare depus la Security and Exchange Commission (SEC, autoritatea pieței de capital din SUA).

Xpeg Motors era în 2015 un start-up. Producţia G3 a fost lansată în noiembrie 2018, iar la data de 31 iulie 2020, compania a informat că a livrat un total de 18.741 de astfel de unităţi. Maşinile P7 sunt pe piaţă din mai 2020, iar la finele lunii trecute, Xpeng vânduse 1.966 de asemenea unităţi.

Listarea Xpeg Motors survine după ce deja a obținut 900 de milioane de dolari de la principalii săi acționari, colosul Alibaba, Qatar Investment Authority (QIA) și fondul suveran Mubadala din Abu Dhabi.

Compania nu a dezvăluit câte acţiuni comune de clasă A (fiecare cu un drept de vot) urmează să vândă, ci a precizat că vrea să vândă aproape 430 de milioane de acțiuni de clasă B (fiecare cu câte 10 drepturi de vot) și că are în plan un plasament separat de 100 de milioane de dolari, cu posibilitatea modificării sumei. credit Suisse, JPMorgan Chase & Co. şi Bank of America sunt subscriitorii acestei oferte publice iniţiale.

La rândul lor, compania Nio este listată din septembrie 2018, iar Li Auto – din iulie 2020. Când şi-a lansat IPO-ul, Nio, care este unul dintre cei mai mari rivali ai Xpeng în China, a obţinut peste un miliard de dolari. Li Auto a atras 1,47 miliarde de dolari din IPO-ul lansat în SUA.

În primele şase luni din anul curent, Xpeng a avut venituri de un miliard de yuani (141,9 milioane de dolari), în scădere faţă de cele de 1,23 miliarde de yuani obţinute în primul semestru din 2019, dar și-a redus și pierderile nete la maimult de jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 795,8 milioane de yuani.

Avalanșă de listări chineze

Mai multe companii chineze se grăbesc în ultima vreme să obțină listarea la bursele americane, respective accesul la resursele acesteia, înainte să apară restricțiile pe care le va propune un grup de lucru instituit de Casa Albă.

Președintele Donald Trump a ordonat constituirea grupului de lucru, în condițiile înăspririi ostilităților economice dintre SUA și China, dar și a scandalurilor de pe piața americană privind raportările contabile ale companiilor deja listate.

„Graba se bizuie pe speranța că se va ajunge la un compromise între eutoritățile americane și chineze. Există un apetit puternic al investitorilor de pe piața SUA pentru companiile chineze bine plasate în economia chineză, în speranța că asta leva aduce profit”, spune un bancher de investiții care a participat la listările recente, citat de Nikkei Asian Review.