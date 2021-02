Turcia caută parteneri pentru extracția gazelor din Marea Neagră

de Adrian N Ionescu , 8.2.2021

Compania de petrol şi gaze de stat din Turcia, Turkish Petroleum Corp. (TPAO), a avut contacte preliminare cu companii petroliere internațonale, inclusiv unele mari, în vederea unor parteneriate pentru finanţarea și execuția lucrărilor de extracție a gazelor naturale din perimetrul Sakarya din Marea Neagră, potrivit Bloomberg.

Sakarya se află în apropierea frontierelor zonelor comerciale maritime ale României și Bulgariei, la 175 de kilometri de coastele turce și este considerată cea mai mare descoperire de gaze naturale din Marea Neagră de până acum.

Vecin cu Sakarya este perimetrul românesc Neptun Deep, tot de ape adânci, deținut de ExxonMobil și OMV Petrom (SNP), cu rezerve estimate la 42 – 84 miliarde de metri cubi.

În timp ce exploatarea Neptun Deep este previzibilă în 2025, ambiția președintelui turc Recep Tayyp Erdogan este ca exploatarea perimetrului de ape adânci Sakarya să înceapă înainte de alegerile prezidențiale din 2023.

Rezervele zăcământului Sakarya sunt estimate între 330 și 405 de miliarde de metri cubi, adică de mai mult de 8 ori decât importurile de gaze ale Turciei.

Investiţiile necesare pentru extracţia gazelor şi livrarea lor la ţărm sunt estimate la aproximativ 3,2 miliarde de dolari. Guvernul de la Ankara a alocat firmei TPAO suma de 13,4 miliarde lire turcești (1,9 miliarde dolari), în bugetul pe 2021, dar nu este clar cât din această sumă va fi alocată pentru proiectul de gaze din Marea Neagră.

TPAO este controlată de fondul suveran de investiţii din Turcia și are parteneriate pentru proiecte de petrol şi gaze cu o serie de companii precum BP Plc şi State Oil Co. of Azerbaidjan în Marea Caspică, Rusia, Irak şi Afganistan.

Antrerior descoperii de gaze în SaKarya de anul trecut, făcută de propria navă a TPAO, Turcia făcuse şase foraje exploratorii în Marea Neagră pe parcusul ultimilor 16 ani cu ajutorul unor companii internaţionale precum Royal Dutch Shell Plc şi Exxon Mobil Corp.

Complicațiile din Mediterana și calendarul importurilor

Demersurile TPAO ar putea fi complicate de ameninţarea cu sancţiuni internaţionale impuse Turciei pentru studiile seismice pe care această ţară le efectuează în zonele din estul Mediteranei disputate cu Cipru.

Ca urmare a îngrijorărilor privind eventuale sancțiuni din partea Uniunii Europene, Turcia și-a readus sub jurisdicţia proprie companiile energetice care aveau sediul în străinătate și a folosit nave aflate în proprietatea statului pentru activităţile de explorare şi producţie offshore.

Totodată, perspectiva extracţiei de gaze offsore devine esențială în contextul în care contracte de aprovizionare cu gaze pe termen lung, contând pentru aproximativ o treime din importurile Turciei, vor expira în acest an. Cele mai multe dintre celelalte vor expira în 2025.

Perspectiva gazelor ușor vor schimba termenii de negociere a noilor contracte. Contractekle existente sunt de tip „take-or-pay”, care presuăpune plata unor rezervări indiferent de volumele cumpărate, cea ce face importurile Turciei mai scumpe decât majoritatea celor ale altor țări euopene, potrivit Bloomberg.