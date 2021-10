TRUTH Social, platforma social-media a lui Donald Trump

Pentru că a fost interzis pe mai multe platform de social-media, fostul președinte american Donald Trump s-a hotărât să-și creeze una. Aceasta se va numi TRUTH Social.

Trump a anunţat că platforma „va înfrunta tiraniei giganţilor tehnologici”, pe care îi acuză că reduc la tăcere vocile din opoziţie în SUA, citează BBC.

Trump Media & Technology Group (TMTG), societate pe care Trump o conduce, intenţionează să lanseze şi un serviciu video-on-demand.

Trump a primit interdicţie din partea unor reţele ca Facebook şi Twitter după revolta de la Capitoliu, din ianuarie. El şi consilierii lui au dat semne în ultimele luni că plănuiesc înfiinţarea unei platforme rivale acestora.

A lansat în mai From the Desk of Donald J Trump, un blog care a fost închis după aproximativ o lună. Jason Miller, consilier al lui, a declarat atunci că acesta era „doar auxiliar la eforturile mai mari la care lucrăm”.

O versiune incipientă a TRUTH Social va fi lansată luna viitoare şi va fi disponibilă la nivel naţional în primele trei luni ale anului 2022, potrivit TMTG.

„Trăim într-o lume în care talibanii au o prezenţă uriaşă pe Twitter, şi, cu toate astea, preşedintele american preferat de voi a fost redus la tăcere”, a scris Trump. „Toată lumea mă întreabă de ce nu ţine cineva piept giganţilor tehnologici. Ei bine, vom face asta curând”.

TMTG a mai precizat că serviciul video-on-demand va cuprinde, între altele, ştiri şi podcasturi.