Coadă la demisii a tinerilor de la PNL sector3

Tineretul liberal din Sectorul 3 a făcut coadă vineri pentru a-și depune demisiile la filiala Partidului Național Liberal a din București și merge cu liderul Ludovic Orban.

“Am luat astăzi hotărârea, împreuna cu echipa mea din Tineretul National Liberal – Filiala Sector 3, sa demisionam din PNL. De astăzi, drumul nostru si cel al „Noului PNL” se separă, căci nu putem fi părtași la această umilință a românilor, în general, și a electoratului de dreapta, în special“, a declarat Petruț N. Gheorghiță, liderul tinerilor liberali pe pagina sa fecabook.

Tânărul lider liberal Petruț N. Gheorghiță (foto), motivând decizia, a invocat “alianța toxica dintre PNL si PSD, coordonata de Președintele Iohannis, alături de sute de pseudo-liberali obedienți.

Am crezut în schimbare și am luptat împotriva corupției și demagogiei, împotriva vechilor metehne care au blocat România în drumul ei spre dezvoltare.

Am crezut că în sfârșit se poate face politică ținând cu dinții de principiile solide și prin bune moravuri. Cred în continuare acest lucru, dar îmi este clar, după ipocrizia de care PNL a dat dovadă în ultimele luni, că este imposibil în această formațiune politică“.



Petruț N. Gheorghiță a mai acuzat „noul PNL” de:

ruptură cu electoratul său „după ce ani de zile au fost purtate bătălii crunte împotriva social-democraților”

o decădere morala „absolută”

„Am decis in unanimitate sa continuam drumul politic alături de Ludovic Orban, Violeta Alexandru, Antonel Tănase, si mulți alți colegi fata de care avem un deosebit respect pentru verticalitatea de care au dat dovada”, mai spune, printre altele, unul dintre liderii Tineretului Liberal.