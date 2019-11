Timișoara / 3 morți după deratizarea unui bloc. A fost detectată prezența unei neurotoxine

de Vladimir Ionescu , 18.11.2019

UPDATE: Poliţia Timiş a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul deratizării dintr-un bloc din Timişoara, de pe strada Mioriţei, în urma căreia trei persoane au decedat şi mai mulţi adulţi şi copii au ajuns la spital.

“În urma primelor verificări s-a stabilit că este vorba despre o societate comercială care a efectuat activităţi de deratizare. S-a mers pe acest fir, am căutat să vedem dacă au mai fost şi alte locaţii unde s-au mai efectuat deratizări, am identificat că mai sunt şi altele două în afară de acest bloc. În continuare facem cercetări, este ancheta în derulare, este dosar penal sub supravegherea unui procuror pentru ucidere din culpă”, a declarat luni seara, într-o conferinţă de presă, şeful IPJ Timiş, Alin Petecel, citat de Agerpres.

Șefa Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, Cornelia Malac, a precizat că firma care a efectuat deratizarea în bloc, la solicitarea locatarilor, săptămâna trecută, trebuia să anunţe populaţia vizată.

“Substanţele utilizate trebuie să fie autorizate sanitar, fitosanitar şi vom verifica acest lucru. Va trebui să ne deplasăm şi la firma care prestează aceste servicii pentru a verifica spaţiile de depozitare şi condiţiile în care sunt deţinute aceste substanţe. În primul rând, firma care a făcut deratizarea trebuia să anunţe populaţia, să anunţe public populaţia. Trebuie să verificăm dacă a făcut acest lucru. Firma şi administratorul au fost interogaţi de procurori, astfel că activitatea noastră a fost astăzi îngreunată. Noi trebuie să verificăm şi condiţiile locaţiilor unde vor fi transportaţi cei evacuaţi”, a afirmat dr. Cornelia Malac.

Știrea inițială:

Doi copii şi mama unuia dintre ei au murit la Timişoara, după ce au prezentat simptomele unei intoxicaţii. Alte 14 persoane sunt internate la spital.

Primele date arată că blocul în care locuiesc cu toţii a fost deratizat recent. Șeful ISU a declarat, luni după amiază, că în bloc au fost detectate substanțe neurotoxice.

Blocul din care doi copii, de 9 zile, respectiv de 3 ani, şi o femeie de 29 de ani au murit, din Timişoara a fost evacuat în totalitate. 14 oameni au fost duşi la spital pentru analize.

Șeful ISU a declarat, luni după amiază, la Digi24: „Astăzi, la 12:40, am primit o informare din partea unității UPU-SMURD Timișoara referitoare la faptul că în aceeași locație, în timp scurt, s-au înregistrat trei decese. A fost o suspiciune de cauză toxică, motiv pentru care la fața locului am trimis un echipaj CBRN. A fost evacuat întreg imobilul, în care sunt 200 de apartamente.

În urma efectuării primei cercetări chimice de către ofițerul împreună cu echipajul CBRN s-a constatat că, pe casa scării, între etajele 3 și 4, s-a constatat prezența slabă a unei substanțe neurotoxice, fapt pentru care au fost analizate și apartamentele în care au locuit persoanele decedate. Acolo s-a prezentat, de asemenea, prezența slabă de substanță neorotoxică.”

A fost identificată societatea de deratizare / dezinsecție și urmează să se efectueze un control pentru verificarea avizelor substanțelor biocide utilizate și a modului cum au fost administrate. Șeful ISU a mai spus că această firmă a mai efectuat deratizarea și la alte două locații din Timișoara.

Reprezentanții DSP Timiș au prelevat probe de apă din locuințele persoanelor afectate în vederea determinărilor microbiologice și fizico – chimice în laboratorul instituției.