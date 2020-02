Teodor Meleșcanu, audiat în cazul agentului guvernamental la CEDO care a pledat în favoarea lui Liviu Dragnea

de Mariana Bechir , 13.2.2020

Teodor Meleșcanu a fost audiat joi la DNA, pentru a da detalii în dosarul deschis după ce fostul agent guvernamental la CEDO Viorel Mocanu a schimbat apărarea statului în cazul Dragnea vs. România și a ajuns astfel să pledeze în favoarea fostului lider social-democrat.

În perioada respectivă, Teodor Meleșcanu ocupa poziția de ministru de Externe, iar agentul guvernamental al CEDO este subordonat acestei instituții.

Avocatul Viorel Mocanu a fost numit în funcție de fostul premier Viorica Dăncilă, în februarie 2019, și demis în luna august a aceluiași an. La scurt timp de la numire, el a retras observațiile depus la dosar de fost agent guvernamental și a cerut instanței CEDO să ia în considerare un precedent ce l-ar fi putut ajuta pe Liviu Dragnea să scape de condamnarea definitivă primită în Dosarul Referendum.

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a dispus în noiembrie 2019 retragerea argumentației pe care Viorel Mocanu o depusese în dosarul de la Strasbourg. Observațiile au fost retrase, preciza un comunicat al MAE, întrucât erau “în detrimentul statului român”.

Un comunicat al MAE menționa, de asemenea, că respectivele observații au fost întocmite cu nerespectarea procedurilor de lucru ale direcției de specialitate menționate din MAE, fiind formulate în detrimentul intereselor statului român și cu nesocotirea punctelor de vedere transmise de autoritățile naționale cu competențe în domeniul de referință.

În august 2019, DNA a deschis un dosar privind aceste fapte, dosar urmat de inițierea unei anchete a Secției speciale pentru investigarea magistraților, ca urmare a unei plângeri ce acuza parchetul anticorupție că cercetează abuziv cazul legat de agentul guvernamental.

La ieșirea de la audieri, joi, senatorul Meleșcanu le-a declarat jurnaliștilor că nu a avut nicio implicare în acest dosarul Dragnea vs. România și nu știe de ce Victor Mocanu a schimbat radical pledoaria statului, susținând în fața instanței CEDO argumentele fostului lider PSD: “Agentul CEDO e numit de guvern și are deplina capacitate să promoveze interesele României (…). Nu exista niciun fel de cenzură, niciodată eu nu m-am implicat în activitatea agentului (…) Niciodată nu am discutat cu domnul Dragnea pe această temă”.