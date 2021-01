SUA retrag portavionul Nimitz din Golful Persic

de Razvan Diaconu , 3.1.2021

Pentagonul a ordonat retragerea portavionului Nimitz din Golful Persic, într-o încercare surprinzătoare de dezescaladare a tensiunilor cu Iranul, care duminică comemorează uciderea generalului Soleimani, acum un an.

Potrivit The New York Times, ordinul a fost dat chiar de secretarul interimar al Apărării, Christopher C. Miller, pentru a da un semnal clar Teheranului de evitare a unei crize militare, în ultimele zile de mandat ale președintelui Trump.

Pe de altă parte, serviciile de informații, citate de presa americană, suspectează că Iranul și milițiile pe care acesta le controlează în Irak ar putea pregăti o lovitură de răzbunare în acest weekend, la exact un an de la moartea generalului Qassim Soleimani.

Comandantul trupelor Quds a fost omorât din ordinul Președintelui Trump, într-un atac cu drone, pe 3 ianuarie 2020.

Decizia secretarului Apărării a fost primită cu reacții amestecate în SUA, unii analiști considerând că retragerea portavionului USS Nimitz va duce la o detensionare a situației, mai ales că SUA dețin oricum suficiente aeronave la bazele din Arabia Saudită. Alți analiști consideră însă gestul secretarului interimar ca fiind unul care demonstrează lipsa unei strategii clare în relația cu Iran.

Potrivit NY Times, generalului Kenneth McKenzie, comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu, ceruse, din contră, desfășurarea și pregătirea de atac a portavionului Nimitz.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a trimis amenințări directe la adresa Iranului, pe Twitter, iar în noiembrie și-a întrebat consilierii dacă are opțiunea atacării Iranului. Nu este clar dacă ordinul seccretarului Miller de a trimite USS Nimitz acasă a fost dat cu încuviințarea prealabilă a Președintelui Trump.