Studiu: Dobânzile negative descurajează creditarea și investițiile riscante

de Alexandra Pele , 22.7.2020

Dobânzile zero pot fi un instrument mai eficient pentru băncile centrale de a determina creditarea privată și realizarea de investiții mai riscante decât dobânzile negative, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Ben-Gurion din Israel, citat de Bloomberg.

Studiul publicat într-un jurnal de specialitate este primul de acest tip și și-a propus analizarea impactului dobânzilor negative asupra comportamentului consumatorilor, potrivit unuia dintre coautorii lucrării, Lior David-Pur, specialist care lucrează și în cadrul diviziei de administrare a datoriei publice din cadrul ministerului israelian de finanțe.

”Băncile centrale ar trebui să analizeze atent o decizie de scădere a dobânzilor de politică monetară sub zero”, a declarat Lior David-Pur într-un interviu.

Rezultatele lucrării ar trebui să le dea de gândit decidenților de politică monetară din jurul lumii atunci când își propun să reducă nivelul dobânzilor cheie, cele care ”dau tonul” dobânzilor practicate de băncile comerciale în relația cu clienții, cu scopul de a stimula economia în această perioadă de scădere generată de pandemia Covid-19, notează publicația.

Peste 12 bănci de la nivel mondial au dobânda cheie la cel mult 100 de puncte de bază de zero.

Analiza a relevat că scăderea dobânzii de la 1% la 0% pe an a avut cel mai semnificativ impact asupra asupra deciziilor gospodăriilor de a accesa un împrumut bancar, dar și asupra deciziilor companiilor de a realiza investiții finanțate prin credit. Scăderea sub zero a dobânzii a avut un efect contrar.

David-Pur consideră că explicația este de natură psihologică. Dobânzile negative, care în esență înseamnă că băncile își plătesc clienții pentru a-i împrumuta a sport aversiunea la risc a acestora.

În ultimii cinci ani, la nivel mondial s-a conturat o amplă dezbatere cu privire la eficiența dobânzilor negative, având în vedere încetinirea creșterii economice și o rată anemică a inflației.

Mai multe bănci centrale, inclusiv Banca Centrală Europeană și-au redus dobânzile sub zero, banca centrală a Suediei revenind recent la o rată de zero. Investitorii se așteaptă ca și Rezerva Federală din SUA să reducă dobânda sub zero la jumătatea anului viitor.