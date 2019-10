Studiu: Companiile care inovează tehnologic cresc de două ori mai repede decât cele care rămân în urmă la acest capitol

de Vladimir Ionescu , 8.10.2019

Veniturile companiilor deschise adoptării de noi tehnologii cresc într-un ritm dublu față de cele ale organizațiilor mai conservatoare din punct de vedere al inovației, reiese dintr-un studiu Accenture.

Cele din urmă au pierdut, doar în 2018, 15% din veniturile anuale anterioare și riscă să piardă aproape jumătate din câștiguri până în 2023 dacă nu își schimbă abordarea privind tehnologia.

Companiile au fost clasificate în funcție de trei dimensiunea (rata de adoptare a noilor tehnologii, profunzimea adoptării și pregătirea organizațională) în două categorii: cei din top 10% au fost – lideri, iar cei de la sfârșitul clasamentului (25%) – laggards.

Ce fac liderii:

Adoptă tehnologii rapide și flexibile

98% dintre aceste companii adoptă tehnologii avansate, precum AI, față de doar 42% dintre laggards.

Integrează cloud computing

Aceste companii au un avans considerabil când vine vorba de adoptarea tehnologiilor cloud ca modalitate de a folosi eficient alte tehnologii, inclusiv AI și analytics. Un procent covârșitor de 95% dintre lideri consideră cloud-ul ca un catalizator al inovației, comparativ cu doar 30% din laggards.

Tratează datele ca un activ corporativ

90% dintre lideri iau măsuri pentru a asigura calitatea datelor așa încât să nu existe riscul de a se baza pe date neverificate sau potențial eronate.

Gestionează investițiile în tehnologie din companie

Liderii realizează o mai bună integrare activităților specifice organizației prin înlăturarea eficientă a barierelor dintre IT și alte departamente.

Perfecționează talentul

Liderii folosesc învățarea pe bază de experiență într-un procent aproape trei ori mai mare decât laggards – 73% față de 24%.

Tehnologia AI și analizele avansate în domenii precum învățarea personalizată, anticiparea nevoilor în materie de competențe a angajaților și alinierea cerințelor în ceea ce privește abilitățile angajaților cu modulele de instruire sunt utilizate de 87% dintre “Lideri” și de doar 35% dintre laggards.

”Studiul nostru dezvăluie că cele mai importante companii din lume investesc în sisteme fără limite, adaptabile și radical umane, pentru a maximiza inovația, performanța și valoarea afacerilor”, a declarat Bhaskar Ghosh, directorul executiv al grupului Accenture Technology Services.

Studiul ”Full Value. Full Stop. How to scale innovation and achieve full value with Future Systems” a analizat indicatorii de performanță ai peste 8.300 de companii, din 22 de state și 20 de industrii.