Steven Greenway, noul CEO al Blue Air

Compania românească Blue Air anunță că, de la 1 martie, noul CEO va fi britanicul Steven Greenway (foto), scrie Hotnews.

Steven Greenway este un profesionist cu o expunere internațională largă și o experiență vastă în industria transportului aerien (în special companii de tip low-cost) și în turism, are peste 25 de ani de experiență în industria aviației, cu roluri cheie în Europa, precum și în Statele Unite, Australia și Canada în povești de succes precum Swoop, WestJet, Scoot, SkyEurope, Virgin Blue, Virgin Atlantic sau Qantas.



Oana Petrescu, președintele Consiliului de Administrație al Blue Air: “Mă bucur să anunț preluarea mandatului de CEO al Blue Air de către Steven Greenway începând cu data de 1 martie 2022. Steven are peste 25 ani de experiență în industria aviatică low-cost – atât în Europa, cât și în Statele Unite, Australia și Canada și este un profesionist recunoscut pentru atenția deosebită pe care o acordă experienței pasagerilor – atât în zbor, cât și online și pe aeroport, și pentru viziunea sa integrată privind vitorul aviației low-cost.

În ultimele șase luni, Steven a fost deja parte integrantă a echipei noastre de specialiști cu ajutorul cărora am revizuit și definitivat atât reperele ambiției noastre de a deveni un jucător important pe piața low-cost europeană, cât și planul de relansare post-pandemie a companiei și strategia de finanțare a acestui plan”.

Deși în această perioadă cererea de transport low-cost între țările europene este încă redusă din cauza restricțiilor de călătorie impuse de diferite state, Blue Air se pregătește ca, începând cu luna iunie, să revină la niveluri operaționale similare cu cele de dinainte de pandemie.

O dată cu noile aeronave Boeing 737-8 MAX care vor fi recepționate anul acesta, Blue Air va deveni una dintre companiile cu cele mai noi flote din Europa, arată oficialii companiei.

Blue Air operează o rețea de aeroporturi și de destinații gândită să răspundă celor mai frecvente solicitări ale pasagerilor și să ofere experiența The Better Way to Fly: sigură, confortabilă, eco-friendly și mereu la prețuri accesibile.

Blue Air este o companie românească de aviație privată, de tip hibrid, cu sediul în București. Baza principală a companiei este Aeroportul Internațional Henri Coandă. Fondatorul companiei Blue Air este afaceristul Nelu Iordache, care deține grupul Romstrade, din care face parte și compania aeriană low-cost.