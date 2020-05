Starea de alertă, acum și cu amenzi: Guvernul a adoptat HG de aplicare a măsurilor

de Razvan Diaconu , 18.5.2020

Hotărârea de guvern prin care se pune în aplicare starea de alertă a fost adoptată, a anunțat luni dimineață premierul Ludovic Orban. El a cerut ”mobilizare maximă în ministere”, în special Ministerului de Interne ”să se implice cu toate forțele” pentru a aplica sancțiuni celor care nu respectă restricțiile impuse prin starea de alertă.

”98% din cetățeni respectă regulile, sunt responsabili și trebuie să îi ferim de unii care se pare că nu înțeleg și se manifestă de multe ori agresiv”, a explicat premierul Ludovic Orban.

Starea de urgență a fost suspendată începând de vineri, iar peste week-end nu au avut bază legală să amendeze persoanele care au încălcat măsurile de prevenire a răspândirii coronavirus din cauză că legea stării de alertă a intrat în vigoare luni.

“Pentru a nu avea niciun fel de comentarii și polemică privind starea de alertă, pentru ca lucrurile să fie clare și să nu avem foarte multe dispute, decizia de a institui starea de alerta prin HG în conformitate cu prevederile legii e decizia adoptată.

Anterior, am convocat Comitetul Național pentru Situații de Urgență. În prevederile legii 55, mai multe măsuri cuprinse în HG aferente stării de alertă trebuie adoptate la propunerea Comitetului Național, și am luat hotărârea 25 a Comitetului ca fundament pentru hotărârea de guvern.

Odată cu adoptarea HG continuăm starea de alertă instituită, dar, ca să am o exprimare plastică, trecem de la stare de alerta la stare de alertă maximă, pentru că legea ne conferă toate pârghiile și instrumentele pentru a asigura respectarea măsurilor, a regulilor stabilite pentru a apăra sănătatea și viața oamenilor.

Toate ministerele trebuie să completeze prin ordine comune cu MS toate reglementările secundare pentru a avea garanția că în fiecare loc se petrec lucrurile astfel încât să îmiedice la maxim riscul de răspândire a riscului”, a spus premierul Orban.

Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății au emis deja un ordin comun cu proceduri aplicabile angajatorilor și angajaților la revenirea la program normal de lucru.

Proiectul de lege adoptat de Parlament referitor la starea de alertă stabileşte şi faptele care constituie contravenţie şi amenzile pentru fiecare caz.

Amenzile sunt cuprinse între 500 de lei şi 15.000 de lei, cu posibilitatea să fie plătite la jumătate în termen de 15 zile.

Suntem democrație, nu anarhie

Potrivit legii, constituie contravenție inclusiv nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor – amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

”Ca să putem adopta noi măsuri de relaxare la 1 iunie, trebuie ca măsurile adoptate să nu genereze o creștere semnificativă a numărului de persoane infectate, altfel există riscul să revenim asupra unor măsuri de relaxare.

Odată cu adoptarea HG în baza legii, avem la dispoziție toate instrumentele legale necesare, inclusiv amenzile. Am rămas siderat când am văzut oameni care ne acuzau că de ce am dat amenzi acum ne acuzau că de ce nu am dat.

Amenzile sunt un instrument că cei care nu respectă legea să fie determinați la o conduită corectă. Cât timp e evident că acest virus generează riscuri majore inclusiv pentru viața oamenilor, orice comportament care nu e corect și care poate duce la infectare trebuie sancționat. Așa e normal și firesc.

Suntem democrație, dar nu suntem anarhie, democrația funcționează în beneficiul celor care respecta legea”, a declarat Ludovic Orban.