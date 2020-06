S&P menține ratingul României la nivelul recomandat investițiilor: România are acces la finanțare externă / Consolidarea fiscală e inevitabilă după alegeri

de Adrian N Ionescu , 6.6.2020

Agenția de rating Standard & Poor’s a confirmat clasificarea României ‘BBB-/A-3 și a păstrat perspectiva negativă.

Ratingul păstrează România în domeniul recomandat investițiilor străine, în condițiile în care perspectivele retrogradării la „junk” ar fi fost incalculabile privind condițiile finanțării.

Argumentele favorabile

„Considerăm că accesul României la finanțarea externă și nivelul datoriei încă moderat permit administrarea presiunii reducerii investițiilor străine și a remitențelor”, spune raportul S&P Global Ratings.

Păstrarea nivelului ratingului, care acordă încredere în titlurile de stat românești, a fost decisă având în vedere și „consolidarea fiscală care este de așteptat după alegerile generale din 2020”.

De asemeni, „România are capacitatea de a absorbi deteriorarea (financiară) așteptată pentru 2020. (…) Ne așteptăm la o conduită monetară ponderată și recunoaștem apartenența României la UE ca o ancoră și este probabil ca aceasta să aducă susținerea financiară prin fo ndurile structural extraordinare c are urmează să fie alocate”.

Avertismentele

Avertismentele S&P nu sunt mai puțin severe ca în decembrie, când a schimbat perspectiva din stabilă în negativă:

„ Chiar dacă actuala cădere fiscală va furniza o pârghie politică suficientă pentru a reduce consistent creșterile costisitoare ale majorării pensiilor prevăzute de lege în septembrie, constatăm riscuri semnificative. În mod special, peisajul politic este confuz din cauza fluidității sale și a probabilității ca (tema) să facă obiectul confruntării electorale”

„Perspectiva este negativă din cauza riscurilor legate de echilibrele fiscal și externe în următoarele 18 luni dacă politicile nu vor putea stabiliza consolida situația bugetară după ce pandemia a indus recesiunea”, spune raportul S&P.

Agenția de rating spune că va retrograda, totuși, ratingul României, dacă:

„dezechilibrele fiscal și externe rămân ridicate pentru mai mult timp decât am anticipat, iar absența consolidării fiscal va duce la creșterea datoriei publice externe și la o factură mai mare a dobânzii decât cea prognozată în prezent;

absența sincronizării politicilor (monetară și fiscală) va crește volatilitatea cursului de schimb, cu repercursiuni potențiale negative asupra bilanțurilor private și publice”.

În decembrie, S&P Global Ratings a fost prima dintre agențiile de rating care și-a revizuit perspectiva asupra României la negativă, de la stabilă, cu menținerea ratingului creditului suveran în monedă străină și pe termen scurt la „BBB- / A-3”, după ce noul guvern a dezvăluit realitatea deficitului bugetar.

Atunci, S&P avertiza că va modifica şi ratingul în următoarele 24 de luni dacă:

Echilibrele fiscale şi cele externe vor continua să se deterioreze şi dezechilibrele persistă mai mult timp decât se anticipează, iar absenţa consolidării fiscale va duce la o creştere a datoriei publice şi externe mai mare decât cea pe care agenţia o estimează.

Lipsa sincronizării politicilor economice va conduce la creşterea peste măsură a salariilor reale şi la creşterea volatilităţii cursuluide schimb, cu potenţiale repercurisiuni finanţelor publice şi a poziţiei externe.

Celelalte ratinguri – la frontiera „junk”, perspectivă negativă

Toate cele trei agenţii majore de evaluare financiară au acordat României un rating situat cu doar o treaptă peste categoria „junk” și toate, cu perspective negative.

Fitch a fost cea dintâi agenție de rating care, în plină criză coronavirus, a reanalizat capacitatea României de plată a datoriei publice și, deși a păstrat ratingul deasupra liniei roșii „junk”, a schimbat perspectiva din stabilă în negativă.

Fitch avertiza, în aprilie, că România ar putea avea un deficit bugetar de până la 8% din PIB în 2020 , peste prognoza oficială a Guvernului, de 6,7%. Scăderea deficitului în 2021 până 4,2% din PIB ar fi posibilă doar cu diminuarea sau anularea creşterii cu 40% a pensiilor şi cu limitarea viitoarelor creşteri de salarii.

Moody’s a înrăutățit perspectiva de rating a României de la ”stabilă” la ”negativă”, la nici o săptămână distanță, pe 24 aprilie și a confirmat calificativul pe termen lung, de ”Baa3”, de asemenea la un pas distanță de categoria ”junk”, nerecomandată investițiilor.

Moody’s estima în aprilie o contracție economică de 5% din PIB și un deficit bugetar de 7,7% din PIB în 2020. Agenția anticipează un nivel foarte ridicat al deficitului și pentru 2021, de 6,2% din PIB.