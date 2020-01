Soluția UDMR pentru pensii speciale: fie eliminare toatală, fie impozitare 99% pentru ce depășește indemnizația președintelui

de Victor Bratu , 30.1.2020

UDMR propune eliminarea tuturor pensiilor speciale sau impozitarea lor – declară, la RFI, liderul senatorilor Uniunii, Cseke Attila (foto). El consideră că legea adoptată de Camera Deputaților, care elimină pensiile speciale, cu excepția celor ale militarilor și polițiștilor, produce noi discriminări.

Cseke Attila spune despre proiectul votat în sesiune extraordinară de Camera Deputaților: ”Este un proiect legislativ care așa cum a fost votat de majoritate nu rezolvă absolut nimic, creează mai multă discriminare decât a fost până acum în sistemul de pensii (…), pentru că ceea ce s-a eliminat astăzi reprezintă o parte infimă din efortul bugetar al României (…). Este o lege chiar mincinoasă, neprincipială și arată o lipsă de curaj a unor partide de a rezolva sau de a ataca frontal această problemă”.

Senatorul a prezentat soluțiile UDMR la problema pensiilor speciale: ”Noi am avut două propuneri, pentru că și soluțiile sunt importante. Dacă discutăm de eliminarea pensiilor, atunci trebuie să fim principiali și trebuie să fim pentru eliminarea tuturor categoriilor, nu putem face discriminare.

Dacă acest lucru nu se dorește de către majoritate, atunci am propus credem noi un alt principiu corect și am pornit de la o situație care iarăși s-a creat în sistemul bugetar și anume aceea că salariul președintelui României nu este în vârful ierarhiei salarizării. Legat de acest principiu care ar trebui să funcționeze, am spus că toate veniturile din indemnizații speciale sau pensii speciale, care depășesc ca valoare indemnizația președintelui României ca șeful statului să fie impozitate cu 90, chiar 99%. Să nu mai avem pensii care depășesc salariul președintelui României.

Este ilogic într-un stat ca deasupra salariului președintelui României să fie alte categorii de bugetari, care să aibă pensii mai mari”.

Camera Deputaţilor a adoptat marți, fără niciun vot împotrivă, proiectul de lege PNL care elimină pensiile speciale, cu excepția celor acordate polițiștilor și militarilor. Excepție mai fac și rentele viagere și indemnizațiile speciale acordate artiștilor, jurnaliștilor și sportivilor. Proiectul a pleacat la promulgare, la președintele Klaus Iohannis, dar va fi contestat la CCR, potrivit unei decizii a Înaltei Curți.