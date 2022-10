Simona Halep a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă la testul antidoping făcut la US Open 2022 și a fost suspendată provizoriu din competițiile sportive de către Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis.

Substanța depistată este roxadustat, folosită în tratarea anemiilor, care stimulează producția endogenă de eritropoietină și producția de hemoglobină și celule roșii din sânge. Agenția Mondială Antidoping WADA a introdus roxadustat pe lista substanțelor interzise în 2011.

Conform regulamentului antitdoping, Simona Halep riscă o suspendare de până la patru ani pentru un test pozitiv cu o substanţă cum este Roxdustat. Sportivii pot obţine o reducere a suspendării, probabil până la trei ani, dacă recunosc rapid că s-au dopat şi acceptă sancţiunea.

Simona Halep a fost notificată pe 7 octombrie

Simona Halep a fost depistată pozitiv cu roxadustat în luna august, când a participat la US Open. Analiza eşantionului A a scos la iveală FG-4592 (Roxadustat).

Sportiva a fost notificată cu privire la rezultatul pozitiv la 7 octombrie. Simona Halep a solicitat să fie analizat şi eşantionul B, care însă a confirmat prezenţa substanţei interzise.

Sportiva este susspendată provizoriu, astfel că nu poate concura sau participa la niciun eveniment de tenis.

La ediţia din acest an a US Open, Halep a fost eliminată în primul tur de de jucătoarea ucraineană Daria Snigur, scor 6-2, 0-6, 6-4. În septembrie, după ce a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la nas, românca a anunţat că nu va mai juca în acest an.

Simona Halep ocupă locul 9 în clasamentul WTA.

Anunțul Simonei Halep

Fost număr 1 în tenisul mondial, Simona Halep și-a anunțat problema vineri, 21 octombrie, în social media.

“Astăzi începe cel mai greu meci al vieţii mele: o luptă pentru adevăr. Am fost anunţată că am fost testată pozitiv cu o substanţă numită Roxadustat în cantitate extrem de mică, ceea ce este cel mai mare şoc al vieţii mele.

În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut prin minute nicio clipă, este ceva total împotriva tuturor valorilor în care am fost educată. În faţa unei situaţii atât de nedrepte, mă simt total bulversată şi trădată.

Voi lupta până la capăt pentru a dovedi că nu am luat niciodată cu bună ştiinţă vreo substanţă interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală.

Nu este vorba aici de trofee sau de bani. Este vorba de onoare şi povestea de iubire pe care o am cu tenisul în ultimii 25 de ani”, a precizat Simona Halep, potrivit News.ro.

Reacția presei internaționale: Șoc în lumea tenisului

“Halep suspendată pentru dopaj: A luat substanţe interzise la US Open”, a titrat Gazzetta dello Sport, adăugând: “Şoc în lumea tenisului. ITIA a confirmat că Simona Halep, 31 de ani, a fost suspendată pentru dopaj”.

AP a încercat să obţină o reacţie de federţia americană de tenis şi de la antrenorul Patrick Mouratoglou, însă reprezentanţii acestora au refuzat să comenteze cazul.

“Halep suspendată”, a scris şi L’Equipe, precizând că sportiva spune că este nevinovată. Jurnalul menţionează că românca a câştigat în august turneul de la Toronto şi că la US Open a fost eliminată în primul tur de o sportivă venită din calificări.

Marca a notat: “Simona Halep, pozitivă la testul antidoping. Substanţa găsită este Roxadustat, asimilată categoriei EPO de către Agenţia Mondială Antidoping şi care îmbunătăţeşte oxigenarea sângelui”.

“Simona Halep, de două ori campioană de grand slam, a picat un test andidoping la US Open”, scrie The Guardian. “Halep, care a câştigat French Open în 2018 şi Wimbledon anul următor, este cea mai importantă jucătoare de tenis depistată pozitiv după Maria Şarapova, testată în urmă cu şase ani”, adaugă The Guardian.

Agenţia Reuters anunţă de asemenea că Halep a fost găsită dopată. “Fostul lider WTA descrie suspendarea ca fiind cel mai mare şoc al vieţii ei şi neagă că ar fi luat substanţa interzisă cu bună ştiinţă”, menţionează Reuters.

***