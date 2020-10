Sistemul de garanție-returnare – pas important către atingerea obiectivelor de mediu. De ce este important și cum ar putea funcționa în România

România trebuie să demonstreze în acest an că recuperează și gestionează deșeurile menajere într-un mod care nu pune în pericol sănătatea publică și mediului înconjurător. Un prim pas în acest sens îl va constitui implementarea sistemului de garanție-returnare.

România este obligată să se conformeze mai multor reglementări europene. Directiva Europeană 2008/98/CE interzice abandonarea și eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor și prevede ca 50% din deșeurile menajere să fie deviate de la groapă și reciclate. Realitatea din România este că, la ora actuală, gradul de recuperare și reciclare este de doar 13%-14%, procent care ne expune la riscul unor amenzi usturătoare din partea UE.

În plus, conform directivei 2019/904 a Parlamentului European, statele membre sunt obligate să atingă o rată de colectare a plasticului de unică folosință de 77% până în 2025 și de 90% până în 2029. Directiva 94/62/CE stabilește normele UE privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, iar printre obiectivele de colectare ce trebuie atinse se numără: 50% pentru ambalajele din plastic, 70% pentru ambalajele din sticlă și 70% pentru ambalajele din metal.

În acest context, România este pe cale să implementeze un sistem de garanție-returnare pentru ambalajele de băuturi.

Sistemul de garanție-returnare va presupune perceperea unei sume de bani la achiziționarea unui produs, sumă restituită în momentul în care reciclează ambalajul la un punct de returnare, de regulă, la comerciant.

Conform principiului ”poluatorul plătește”, responsabilitatea organizării și costurile implementării sistemului de garanţie cad în sarcina producătorilor. Deși aceștia pot organiza administrarea sistemului în parteneriat cu alți operatori economici, precum retailerii sau firmele de logistică, acest sistem are un caracter non for profit. Același principiu se aplică și în cazul consumatorilor care nu returnează ambalajele și plătesc pentru prejudiciul adus mediului nemaiprimind garanția.