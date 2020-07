Siegfried Mureșan: UE analizează introducerea mai multor tipuri de taxe. Singura pentru care există acord este cea pe plastic

La nivel european există un acord pentru introducerea unei taxe ”modice” pe plasticul de unică folosință, o primă sursă de venit care să sprijine restituirea creditelor pe care Comisia Europeană le va contracta pentru formarea fondului de relansare, a explicat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, vicepreședintele Partidului Popular European (PPE).

– taxa pe tranzacții financiare, taxa asupra marilor corporații digitale;

– taxa pentru accesul marilor companii pe piața unică europeană;

– taxa pe emisia de dioxid de carbon, însă pentru acestea nu există un acord politic.

”În momentul de față se discută și există acord pentru introducerea unei taxe modice pe plasticul de unică folosință care poluează mult mediul înconjurător și a cărui utilizare dorim să o reducem. Mai sunt în discuție câteva posibile surse de venit ale UE și le enumăr: o taxă pe tranzacții financiare, o taxă asupra marilor corporații digitale care plătesc impozite foarte mici în UE, taxă pentru accesul marilor companii pe piața unică europeană, taxa pe emisia de dioxid de carbon. Acestea sunt variante, nu există însă acord pe niciuna dintre aceste taxe. Ele trebuie discutate în perioada următoare. Orice s-ar introduce ca și sursă proprie de venit nu va duce la împovărarea adițională a cetățeanului și practic dă UE o bază mai solidă de funcționare în anii următori”, a explicat europarlamentarul român.

El a detaliat că taxa de acces pentru marile companii pe piața unică europeană este o propunere a Comisiei Europene care ar viza toate companiile (străine și din interiorul UE) cu o cifră de afaceri de peste 750 de milioane de euro care desfășoară activități în mai multe state UE.

”Nu există în momentul de față o propunere sau un acord. Este o idee a Comisiei Europene să taxeze marile companii, companii cu cifră de afaceri de peste 750 de milioane de euro. În România ar fi doar câteva companii. Nu a fost dezbătută nici în PE, nu există pentru ea o majoritate fiindcă nu există o poziție a PE și la fel nu există nici între statele UE o poziție concretă față de această taxă. În momentul de față de avem niciun motiv de îngrijorare”, a mai explicat Mureșan.

Vicepreședintele PPE a precizat că introducerea unor taxe europene este necesară pentru ca UE să genereze venituri proprii din care să restituie împrumuturile pe care Comisia le va accesa de pe piețele financiare internaționale.

Planul de relansare va funcționa în felul următor: Comisia Europeană care are o bonitate foarte bună pe piețele financiare merge și împrumutată bani pe piețele internaționale și pune acești bani la dispoziția țărilor care au nevoie, fie sub formă de credit, în condiții extrem de avantajoase, fie chiar sub formă de fonduri nerambursabile. Cineva trebuie să plătească acești bani înapoi, aceste credite înapoi când ajung la scadență. Vestea bună este că bonitatea CE îi permite să împrumute bani pe o durată foarte lungă de timp, adică aceste credite vor fi scadente în perioada 2026-2056, adică pe termen foarte lung, dar cineva trebuie să le plătească și sunt trei variante. Prima variantă este să le plătească guvernele statelor europene. Ele au spus însă că sunt fonduri nerambursabile, bani pe care îi primim și nu trebuie să-i dăm înapoi, nu dorim ca noi să plătim factura și au dreptate, le înțeleg. Cea de-a doua variantă ar fi să plătească aceste sume înapoi din bugetul Uniunii Europene. Asta însă ar însemna o reducere a bugetului european în viitor și acest lucru nu ar fi de dorit fiindcă ar însemna mai puțini bani pentru cercetare, pentru autostrăzi, pentru fermieri și nu dorim acest lucru. De aceea, cea de-a treia variantă este următoarea: să generăm surse proprii de venit ale UE care să ramburseze acest credit”, a punctat Siegfried Mureșan.