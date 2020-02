Neînțelegerile din Consiliul European legate de structura și dimensiunea următorului buget multianual al UE și faptul că președintele Consiliului, Charles Michel, nu reușește să medieze un compromis, determină cel mai important grup din Parlamentul European, PPE, să anunțe o posibilă amânare a adoptării CFM 2021-2027.

Președintele Consiliului, Charles Michel, a convocat un summit special pentru buget pentru data de 20 februarie și, săptămâna trecută s-a întâlnit cu toți liderii UE pentru a afla exact care le sunt pozițiile de negociere.

Aprobarea finală a bugetului multianual se dă însă în Parlamentul European, care, potrivit poziției exprimate de PPE, vrea să fie din nou inclus în negocieri în această etapă.

”Parlamentul European are ultimul cuvânt în adoptarea viitorului buget multianual al Uniunii Europene și, decât să alegem un buget prost pentru următorii 7 ani, mai bine îl amânăm pentru încă 2 luni”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan (PPE) la dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European despre viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2021 – 2027.

Intervenția lui Siegfried Mureșan la dezbaterea din plenul PE:

„Dragi colegi, persoana care pregătește bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani este președintele Consiliului European, Charles Michel. El ar trebui să fie aici. Chiar dacă nu are un mandat, chiar dacă nu are nimic să ne spună, ar trebui măcar să vină și să ne asculte. De ce? Deoarece ultimul cuvânt cu privire la Bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani îl are Parlamentul European.

Vom aproba Bugetul Uniunii Europene doar dacă se regăsesc în el și prioritățile noastre. Care sunt acestea? În primul rând, coeziunea și agricultura. Finanțați-le în mod corespunzător! Ele vor continua să fie importante în toată Europa.

În al doilea rând, finanțați noile priorități ale Uniunii în conformitate cu ambițiile politice. Comisia cere susținere pentru finanțarea priorităților orientate spre viitor.

Și permiteți-mi să vă spun ce s-a întâmplat anul acesta cu bugetul pentru cercetare. Consiliul spune că cercetarea este importantă și, ce face? Face o reducere cu 500 de milioane de euro. Parlamentul spune că cercetarea este importantă, dar propune o crește cu 700 de milioane. Trebuie să punem banii acolo unde avem prioritățile.

Nu ar trebui să alegem fermierii în detrimentul studenților Erasmus. Nu ar trebui să alegem cercetătorii în detrimentul securității Uniunii Europene.

Și haideți să fim sinceri: poziția Parlamentului European este singura care ne permite să finanțăm așa cum trebuie ceea ce am agreat. Este singura poziție care permite Comisiei von der Leyen să-și implementeze programul.

Dragi colegi, Parlamentul poate fi inclus în negocieri înainte de Consiliul European din 20 februarie sau putem să respingem acordul Consiliului și să fim incluși după aceea. Însă noi preferăm să fim incluși înainte.

Și permiteți-mi să vă spun foarte clar: dacă trebuie să alegem între o amânare de 2 luni și un buget prost pentru Uniune pe următorii 7 ani, vom alege să respingem un compromis prost al Consiliul și să avem o amânare de 2 luni.

Noi suntem pregătiți să negociem încă din noiembrie 2018. Consiliul nu trebuie să mai amâne! Mulțumesc.”