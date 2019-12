Șeful cancelariei premierului: Nu modificăm Legea pensiilor, graficul creșterilor va fi respectat

Actuala Lege a pensiilor, elaborată în mandatului Liei Olguței Vasilescu la Ministerul Muncii, nu va fi modificată, a anunțat miercuri seara şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă. Aceasta presupune, a explicat oficialul, respectarea graficului majorărilor prevăzute, începând cu indexarea punctului de cu 40%, la 1 septembrie 2020.

Ional Dancă a negat categoric informaţiile potrivit cărora PNL ar pregăti un proiect de modificare a Legii pensiilor, pentru diminuarea impactului asupra bugetului de anul viitor:

Întotdeauna am susţinut creşterea puterii de cumpărare, a veniturilor pentru toţi românii, fie că sunt în sistemul public, în sistemul de economie privată sau la pensie. Asta e o promisiune pe care am hotărât să o respectăm.

Declarația vine în contextul îngrijorărilor exprimate de analiști și instituții privind suportabilitatea acestei majorări.

Economistul șef al BNR, Valentin Lazea, a declarat la Conferința Fiscalitate și Buget 2020, organizată de cursdeguvernare.ro, că prorogarea legii pensiilor este singura soluție pentru a evita ”explodarea” deficitului în 2020 și 2021:

Potrivit legii pensiilor, acestea cresc cu 40% într-un singur an. 40% este o cifră care in Europa nu există. Avem ca efect 3,6% PIB în acest an, 4,5% din PIB în 2020, 5,7% din PIB în 2021.

Este numai efectul aplicării legii pensiilor, toate acestea în ipoteza ca nu va fi recesiune și vom avea o creștere robustă.

Mai e ceva, in 2021 e prevăzută recolerarea pensiilor, o altă bombă cu fitil aprins, încă 1 pp din PIB. Asta e aritmetica curată.