Ședință de guvern suspendată temporar. Premierul forțează adoptarea programului ”Anghel Saligny”, fără modificările cerute de USR PLUS

de Razvan Diaconu , 1.9.2021

Şedinţa de guvern a fost supendată temporar miercuri după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS, anunță News.ro.

Proiectul, anunță agenția de știri, nu are avizele de la Ministerul Transporturilor şi Ministerul Justiţiei, conduse de USR PLUS. Vicepremierul Dan Barna şi restul miniştrilor USR PLUS s-au opus ca programul Anghel Saligny, care prevede o alocare de 50 de miliarde de lei pentru primari, să fie adoptat miercuri.

USR PLUS a condiționat adoptarea proiectului de introducerea unor modificări de concept, astfel încât noul program de dezvoltare locală să nu repete erorile și lipsa de eficiență dovedite ale programelor PNDL.

Premierul Cîțu a susținut în permanență că acceptă condițiile USR PLUS, dar niciun acord oficial nu a fost încheiat în Coaliție. În şedinţa de luni a coaliţiei de guvernare s-a stabilit că Programul Anghel Saligny să fie adoptat abia când vor fi prezentate toate detaliile despre proiectele finanţate.

”Şedinţa de guvern a fost suspendată şi va fi reluată la ora 19. Menţionăm că decizia de suspendare a fost luată în contextul începerii noii sesiuni parlamentare”, a transmis oficial Executivul. Între timp, premierul Florin Cîţu va merge în Parlament la şedinţa grupurilor PNL, unde se va afla şi liderul partidului, Ludovic Orban.

În Parlament se aprobă miercuri modificările (obișnuite la începutul fiecărei sesiuni) în structurile de conducere ale Senatului și Camerei. În interiorul PNL, ”echipa Orban” și ”echipa Cîțu” își dispută numirile în aceste funcții.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că Programul Naţional de Investiţii “Anghel Saligny” va fi aprobat în şedinţa de guvern din această săptămână, înainte ca rectificarea bugetară să fie aprobată.

Guvernul a dezbătut pe 13 august, în primă lectură, Programul naţional de investiţii “Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde pe cel puţin 6 ani.

După ședința de guvern din 13 august, USR PLUS a emis un comunicat în care a anunțat: „În ciuda declarațiilor din spațiul public nu a existat un acord în coaliție pe acest program. USR PLUS susține organizarea unei dezbateri largi pe tema programului de dezvoltare locală pentru a nu repeta ceea ce a făcut PSD”.

Ministrul Cristian Ghinea afirma în urmă cu 2 săptămâni: ”Am reproșat fostului PNDL impredictibilitatea, posibilitatea de a finanța orice, concurența neloaială făcută fondurilor UE – să nu uităm că a fost o tentativă a Rovanei Plumb de a băga proiecte din PNDL pe fonduri europene, acțiunea care s-a terminat dezastruos. Dacă rezolvăm în Coaliție, atunci suntem OK cu ideea de proiect Anghel Saligny.”