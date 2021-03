Sănătatea primește 3 mld. de euro din PNRR – ministrul Finanțelor

de Vladimir Ionescu , 14.3.2021

În forma actuală a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) sunt prevăzuţi trei miliarde de euro pentru sectorul sănătăţii, a declarat joi Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Reamintim că suma alocată României a fost redusă la 29,5 miliarde de euro, față de cele 30,5 miliarde alocate inițial, din cauza recalculării Produsului Intern Brut în 2020 raportat la media europeană.

„În PNRR, în acest moment, chiar dacă nu e finalizat, este prevăzută o sumă importantă pentru sectorul sănătăţii, în jur de 3 miliarde de euro. Evident, nu avem un agrement final, pentru că încă e în lucru documentul. Deci, sub rezerva faptului că încă nu avem toate aprobările luate şi nu e agreat încă documentul, discutăm despre o sumă generoasă pentru sănătate. Şi mă bucur că această sumă a fost inclusă acolo, pentru că sectorul de sănătate are nevoie de finanţare. Deşi traversăm această perioadă dificilă, am încercat atât în privinţa sănătăţii, cât şi a educaţiei să avem fonduri alocate suficiente. Ambele bugete au avut creşteri”, a precizat ministrul, în cadrul conferinţei de lansare a proiectului „Împreună Învingem Cancerul”, citat de Agerpres.

Ministrul a subliniat că bugetul naţional destinat sănătăţii creşte la rândul său, dar că rezultatele depind şi de modul în care vor fi cheltuiţi banii.

„Am explicat de fiecare dată că bugetul în privinţa acţiunii de sănătate creşte, iar bugetul privind acţiunea de sănătate conţine, practic, toate nevoile de finanţare din domeniul sănătăţii şi creşterea era în jurul cifrei de 2,2 miliarde de lei, iar bugetul ministerului creşte cu 750 de milioane de lei, ca să nu mai vorbim de bugetul Casei, care creşte cu 400 de milioane de lei faţă de execuţia anului 2020 şi cu 3 miliarde de lei faţă de execuţia anului 2019. Ca atare, acest buget creşte. Simpla creştere a bugetului nu înseamnă că şi rezultatele vor fi acolo. Depinde de noi cum cheltuim aceşti bani, ce fel de indicatori de performanţă avem şi în ce fel reuşim să cheltuim banii, astfel încât să avem o garanţie a cheltuirii eficiente”, a spus ministrul.

În opinia ministrului Nazare, sunt necesare programe de achiziţii multianuale, dar după o evaluare a echipamentelor existente, precum şi a eficacităţii folosirii banului public.

„Spre exemplu, putem să construim o bază a unor necesare de achiziţii multianuale. Spre exemplu, necesare de aparatură medicală pentru depistarea şi tratarea pacienţilor, eşalonarea acestor achiziţii multianual, astfel încât să avem o viziune de ansamblu asupra necesarului de echipamente şi aparatură necesare şi să facem o evaluare multianuală a lor. Evident că aceste lucruri vor ajuta. În acelaşi timp, ajută şi o evaluare a echipamentelor existente, a eficacităţii lor şi a eficacităţii, în general, a folosirii banului public. Evident, aveţi în mine un susţinător, cred că trebuie prioritizată lupta împotriva cancerului, cred că trebuie puse în practică aceste obiective care au fost stabilite la nivel european şi trebuie puse în practică şi în România”, a subliniat el.