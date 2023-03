Gigantul tehnologic sud-coreean Samsung Electronics plănuiește să investească 215 de miliarde de euro în următorii 20 de ani pentru a dezvolta ceea ce guvernul țării a numit cea mai mare bază de producție de cipuri din lume, în conformitate cu eforturile de a stimula industria națională de semiconductori, transmite Reuters.

Proiectul Samsung de aproximativ 300 de trilioane de woni (215 miliarde de euro) face parte dintr-un plan de investiții în sectorul privat de 550 de trilioane de woni (392,5 miliarde de euro), prezentat miercuri de guvern. Strategia Seulului vizează extinderea reducerilor fiscale și a sprijinului pentru creșterea competitivității sectoarelor de înaltă tehnologie, inclusiv a celor care implică semiconductori, display-uri și baterii.

Planurile au fost anunțate în contextul în care și alte țări introduc măsuri pentru a susține industriile autohtone de cipuri, inclusiv Statele Unite, care luna trecută a publicat detalii despre Chips Act, o lege care oferă subvenții de miliarde de dolari producătorilor de semiconductori care investesc în țară.

„Câmpul de luptă economic, care a început recent cu semiconductorii, s-a extins… țările oferă subvenții la scară largă și sprijin fiscal”, a declarat președintele Yoon Suk Yeol miercuri. „(Noi) trebuie să sprijinim investițiile private pentru a asigura o creștere în continuare… guvernul trebuie să ofere platforme, cercetare și dezvoltare, forță de muncă și sprijin fiscal.”

Samsung plănuiește să deschidă cinci noi fabrici de cipuri și să atragă până la 150 de producători de componente, piese și echipamente, precum și organizații de cercetare și dezvoltare în apropiere de Seul, a declarat ministerul industriei într-un comunicat.

Pe lângă investițiile din sectorul privat, guvernul va bugeta 25 de trilioane de woni (17,8 miliarde de euro) în urrmătorii cinci ani pentru cercetare și dezvoltare în tehnologii strategice, cum ar fi inteligența artificială. Acesta va oferi aproximativ 360 de miliarde de woni (257 de milioane de euro) pentru dezvoltarea ambalajelor de cipuri și aproximativ 100 de miliarde de woni (71,4 milioane de euro) pentru infrastructura de electricitate și apă necesară conexiunilor industriale.

În ianuarie, guvernul a propus creșterea ratei deducerii impozitelor pentru investițiile în facilități în cipuri și alte tehnologii strategice de la 8% la 15% pentru marile corporații.

Coreea de Sud, care găzduiește cei mai mari doi producători de cipuri de memorie din lume, Samsung Electronics și SK Hynix Inc, încearcă să-și întărească reziliența lanțului de aprovizionare pentru a deveni un jucător important în domeniul cipurilor fără memorie, dominat în prezent de producătorii precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd și Intel Corp.

