Salariul mediu net pentru luna mai 2019 a scăzut cu 15 lei şi s-a majorat cu 2 euro

8.7.2019

Câștigul salarial mediu brut din luna mai 2018 a fost de 5.078 lei, cu 0,5% mai mic decât în luna precedentă, conform datelor publicate de INS. Câştigul salarial mediu nominal net a scăzut cu 0,4%, până la 3.101 lei, respectiv 656 de euro la cursul mediu al lunii iunie, în care au fost încasaţi şi cheltuiţi banii câştigaţi aferent lunii mai.

Foarte interesant, deşi a scăzut cu 15 lei, salariul net a crescut cu 2 euro, ca urmare a aprecierii leului în raport cu moneda unică europeană (de la 4,7595 lei/euro în mai la 4,7252 lei/euro în iunie, luna în care s-au încasat şi cheltuit banii). Ajustat cu nivelul preţurilor, puterea de cumpărare în euro a salariului mediu a ajuns la 1.237 de euro (echivalent, la preţurile medii din UE).

Salariul real de referinţă (puterea de cumpărare exprimată ca indice raportat la cea din octombrie 1990, ultima de dinaintea liberalizării preţurilor) s-a diminuat cu 1,9 puncte procentuale, până la 213,5%. În schimb, majorarea puterii de cumpărare faţă de aceeaşi lună a anului anterior s-a păstrat peste pragul de 10%.

Creşterile salariale pe ramuri – sănătatea şi învăţământul primele, industria extractivă puternic pe minus

Pe ramuri de activitate, cea mai mare creştere de salarii faţă de aceeaşi lună a anului precedent s-a consemnat, din nou, în sectorul de construcţii (după facilităţile acordate la nivel naţional s-a ajuns la +46,2% ca valoare nominală şi +40,5% în termeni reali). Industria extractivă a urcat de pe ultimul loc, ocupat în luna precedentă, tocmai pe locul doi, cu un avans salarial de +24,6% nominal şi +19,7% în termeni reali.

La ceva distanţă în spate s-au plasat învăţământul (+19,6% nominal şi +14,9% ca putere de cumpărare) şi activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+17,5% nominal şi +12,9% real). Urmate de un trio situate peste nivelul de 15% nominal şi 10% real: tranzacţii imobiliare, hoteluri şi restaurante şi comerţ ( vezi tabelul).

Imediat sub medie s-au plasat serviciile administrative şi suport (+14,4% nominal şi +9,9% creştere reală), urmate de administraţia publică, apărare etc. (+13,7% nominal şi +9,3% ca putere de cumpărare). Creşterea medie a salariilor în industria prelucrătoare a fost sub media naţională iar raportul faţă de această medie s-a plasat la doar 87,7%, mult sub practica la nivel european ( unde se află în jur de 100%)

De reţinut, ritmul de creştere al salariilor din sectorul sanitar a continuat să scadă (+7,0% nominal şi +2,8% în termeni reali) şi a ajuns pe penultimul loc la nivel naţional. Doar în sectorul de telecomunicaţii, s-a consemnat o majorare mai redusă (+5,4%), aproape neglijabilă ca avans pentru puterea de cumpărare a salariaţilor din acest sector de activitate (+1,2%).