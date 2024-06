Rusia a depășit în luna mai SUA ca furnizor de gaze naturale pentru Europa

Importurile de gaze ale UE din Rusia au depășit în luna mai livrările de gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA, conform analizei citate de Financial Times. În timp ce anumiți factori conjuncturali au contribuit la această inversare de roluri, ea pune în evidență dificultatea Europei de a reduce dependența de gaze rusești, mai multe state din Europa de Est bazându-se în continuare pe importurile din Rusia, în timp ce altele au găsit soluții să eludeze sancțiunile în încercarea de a obține energie mai ieftin.

„Este surprinzător să vedem cota de piață a gazului rusesc, inclusiv GNL cu aceeași proveniență, în creștere în Europa după toate eforturile depuse de UE pentru a se decupla de resursele rusești și pentru a reduce riscurile în aprovizionarea cu energie”, a declarat Tom Merzec-Manser, director al departamentului de analiză a pieței gazelor la firma de consultanță ICIS. De fapt, cu toate declarațiile și retorica factorilor de decizie, nu s-a schimbat foarte mult în Europa, și Moscova rămâne una dintre sursele importante de aprovizionare cu resurse energetice pentru UE.

După invazia Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, Moscova și-a redus livrările de gaze prin conducte către Europa, iar UE a intensificat importurile de GNL, SUA fiind principalul furnizor. Astfel, câteva luni mai târziu, în septembrie 2022, SUA au depășit Rusia ca furnizor de gaze pentru Europa și din 2023 au asigurat aproximativ o cincime din aprovizionarea regiunii cu gaze.

Ruisa a ajuns să furnizeze 15% din totalul importurilor europene

Însă luna trecută, transporturile de gaze prin conducte și GNL rusești au reprezentat 15% din importurile totale ale UE, Regatul Unit, Elveția, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord, potrivit datelor publicate de ICIS. GNL din SUA au reprezentat 14% din importurile totale ale regiunii, cel mai redus nivel din august 2022, arată datele ICIS.

Inversarea vine pe fondul unei creșteri ample a importurilor europene de GNL rusesc, în ciuda faptului că mai multe țări UE fac eforturi să impună sancțiuni și asupra acestor livrări.

După cum notează FT, Rusia a încetat să mai trimită gaze prin conductele care o leagă de nord-vestul Europei de la jumătatea anului 2022, dar continuă să furnizeze prin conducte ce traversează Ucraina și Turcia.

Factori conjuncturali

Fluxurile de gaze din luna mai au fost influențate de mai mulți factori conjuncturali, inclusiv de o oprire neplanificată a unei importante instalații de export GNL din SUA, în timp ce Rusia a trimis mai multe gaze prin Turcia înainte de închiderea planificată din iunie a conductei pentru lucrări de întreținere. Cererea de gaze în Europa rămâne, de asemenea, relativ slabă, cu niveluri de stocare aproape de maxime record pentru această perioadă a anului.

Însă Marzec-Manser de la ICIS spune că inversarea „nu va fi de durată”, deoarece Rusia va putea să înceapă din vară să livreze GNL spre Asia pe Ruta Mării Nordului. Acest lucru va reduce cantitatea trimisă în Europa, în timp ce producția de GNL din SUA și-a revenit la valorile normale.

„Rusia are o flexibilitate limitată pentru a păstra această cotă [în Europa], pe măsură ce cererea [de gaz] va crește în iarna viitoare, în timp ce producția de GNL din SUA este în creștere, cu mai multe noi capacități care vor intra pe piața globală până la sfârșitul anului,” a adăugat el.

Livrările de gaze prin Ucraina s-ar putea opri în acest an

În plus, acordul de tranzit de gaze rusești prin Ucraina se încheie în acest an, punând în pericol livrările de gaze prin conducte. Între timp, Comisia Europeană sprijină eforturile de stabilire a unui plan de investiții pentru extinderea capacității de transport de gaze prin coridorul sudic între UE și Azerbaidjan, dar un oficial înalt UE a spus că livrările pe această rută nu sunt în prezent suficiente pentru a înlocui cei 14 miliarde de metri cubi pe an de gaz rusesc care sunt pompați în prezent prin conductele care traversează Ucraina spre Europa.

Comisarul UE pentru energie, Kadri Simson, a declarat să este îngrijorară cu privire la deturnarea transporturilor destinate Europei pentru satisfacerea cererii din Asia în timpul vizitei fectuate în această lună în Japonia. Ea a mai spus că între Tokio și Bruxelles a fost stabilit un „sistem de avertizare timpurie” pentru a monitoriza stocurile de GNL și au convenit ca ambele părți să ia măsuri de economisire a energiei.

„UE este pregătită să atenueze orice eveniment negativ al ofertei sau cererii de pe piețele globale de gaze”, a adăugat ea. „Stocurile de gaze din depozite rămân la niveluri record iar cererea de gaze s-a stabilizat la cel mai redus nivel, în scădere cu 20% față de 2021” a adăugat ea.

