România a depășit Ungaria și Croația la PIB/locuitor (la paritatea puterii de cumpărare)

Luxemburg și Irlanda au înregistrat cel mai ridicat nivel al PIB-ului pe cap de locuitor din UE în 2023, cu 140 % și 112 % peste media UE. Bulgaria a fost statul membru cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor, cu 36 % sub media UE, conform datelor publicate marți de biroul de statistică al UE, Eurostat.

În 2023, România a înregistrat un PIB per capita mai mic cu 22% decât media UE.

De menționat este că vorbim de PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare (PPS): în comparațiile între țări, în cazul PIB-ulului pe cap de locuitor, cifrele nu sunt exprimate doar într-o monedă comună, sunt ajustate și cu diferențele dintre prețurile produselor din coșul de consum – altfel, s-ar obține o supraestimare a nivelurilor PIB-ului în țările cu prețuri mari, comparativ cu țările care au niveluri mai scăzute ale prețurilor.

Diferențe mari între țările membre UE

Dispersia PIB-ului pe cap de locuitor în statele membre ale UE este destul de mare. Luxemburg are de departe cel mai mare PIB pe cap de locuitor dintre toate cele 27 de țări incluse în această comparație, cu 140 % peste media UE. Acest lucru se explică în mare măsură prin faptul că un număr mare de rezidenți străini lucrează în țară și astfel contribuie la PIB-ul acesteia, însă aceștia nu fac parte din populația rezidentă a Luxemburgului. Cheltuielile lor de consum sunt înregistrate în conturile naționale ale țării de reședință.

Irlanda ocupă locul al doilea în rândul statelor membre ale UE, cu 112 % peste media UE, urmată de Țările de Jos, Danemarca și Austria, fiecare cu un PIB pe cap de locuitor cu peste 20 % peste medie.

Nivelul ridicat al PIB-ului pe cap de locuitor din Irlanda poate fi explicat parțial prin prezența marilor companii multinaționale care beneficiază de venituri provenite din drepturile de proprietate intelectuală. Producția realizată cu aceste active contribuie la PIB, însă o mare parte a veniturilor obținute din această producție este returnată proprietarilor finali ai companiilor cu sediile centrale în străinătate.

Belgia, Suedia, Germania, Finlanda, Malta și Franța sunt celelalte state membre ale UE cu un PIB pe cap de locuitor peste media UE. Italia, Cipru, Slovenia și Cehia s-au situat cu mai puțin de 10 % sub această medie, urmate de Spania, Lituania, Portugalia și Estonia, cu 10 % până la 20 % sub această medie. PIB-ul Poloniei pe cap de locuitor a fost cu 20 % sub această medie, relativ apropait de România.

PIB-ul pe cap de locuitor al României, Ungariei, Croației, Slovaciei și Letonia a fost cu mai puțin de 30 % mai mic decât media UE, în timp ce Grecia și Bulgaria au fost cu mai puțin de 40 % sub medie. Bulgaria a înregistrat un PIB pe cap de locuitor cu 36 % sub media UE.

România se apropie de Polonia

România se situează la 78% din media UE, în creștere față de anul trecut, și a depășit Ungaria la acest indicator, țara vecină fiind la doar 76%. România se apropie ușor de Polonia (80%), dar se află încă doar pe locul șapte din coadă.

România a înregistrat o creștere mai rapidă a PIB-ului pe locuitor decât media UE, reușind să urce de la o valoare de 57% din media UE, în 2015, la 78% în 2023.

