Asociația Pro Infrastructura (API) a dat publicității deja tradiționalul comunicat de început de an care anunță proiectele rutiere majore care pot fi inaugurate în acest an. Scenariul realist-optimist avansat de organizație: ”dacă nu se va întâmpla ceva catastrofal, va fi un an peste medie, chiar dacă mergem exclusiv din inerție pe obiective (aproape) sigure: 78,5 kilometri noi de autostradă și drum expres”.

În materie de autostrăzi și drumuri expres veritabile, România are în prezent aproape 995 kilometri în exploatare, 534 km care au contracte de lucrări active și 402 km aflați în procedură de licitație.

Din acești 534 km, API anunță: ”Vom scădea în scurt timp cei 17,7 km ai DEx12 Craiova-Balș, după ce procedura de reziliere a contractului cu Tirrena Scavi va fi încheiată”.

Ce inaugurăm în 2023

Potrivit API, borna celor 1.000 de kilometri va fi atinsă, probabil, de turcii de la Nurol cu mini-lotul A3 Nușfalău – Suplacu de Barcău (13,554 km) în perioada mai-iunie. Compatrioții lor de la Alsim Alarko ar putea să le „fure” trofeul simbolic dacă se vor mobiliza și vor dori să deschidă parțial lotul 2 al A0 Sud. Dacă nu, vor da în trafic toți cei 16,30 km până la sfârșitul verii.

Tot Alsim Alarko are termen de livrare septembrie pe tronsonul 1 din A0 Sud (16,93 km) dar este nevoie să tragă tare și, chiar dacă ar rata toamna, trebuie să fie gata în decembrie.

Șanse maxime de inaugurare în toamnă sunt și pe T3 DEx12 Slatina-Colonești (31,75 km) executat de UMB, din care șoferii vor putea folosi doar aproximativ jumătate (Valea Mare-Negreni).

Chiar dacă se va ieși din aceste estimări optimiste, în condiții normale cele 4 șantiere de mai sus ar trebui să fie un pariu sigur pentru 2023: 78,534 kilometri de autostradă și drum expres.

Podul de la Brăila și alți posibili 32 de km de autostradă

În același pariu adăugăm celălalt proiect major, amânat din 2022, care va fi dat în trafic: podul suspendat de la Brăila (WeBuild-IHI), pe conexiunea scurtă (Smârdan) sperăm în mai-iunie și pe cea lungă (Jijila) în decembrie cel mai târziu. Și încă două investiții mai mici, dar cu impact foarte mare: pasajele Berceni și Oltenița de pe DNCB, ambele în primăvară.

Șanse foarte bune de inaugurare în 2023 avem pe lotul 2 din A0 Nord, unde UMB accelerează deși are termen iunie 2024. Sunt două opțiuni: aproximativ 10 km între DN1 și A3 fără bătăi de cap, sau tot proiectul lung de 19 km cu o descărcare provizorie în DJ100 la Afumați, doar dacă se deranjează CNAIR.

Strabag forțează de asemenea o deschidere devansată: aproximativ 13 km de drum expres pe DEx11 la vest de Oradea, între Autostrada A3 și DN1/Calea Borșului. Tot șantierul are 19 kilometri și austriecii vor să-l livreze până în decembrie, deși au termen martie 2024.

Pariul nostru, pentru care vom pune presiune constantă: plusăm cu acești 32 de kilometri pe A0 și DEx11 și țintim 110,534 kilometri noi de autostradă și drum expres în 2023.

Scenariul ultra-optimist: record de 126 km noi de autostradă

Și mai visăm, într-un scenariu ultra-optimist, la o demonstrație de forță a asocierii Strabag-Geiger pe A3 între Chețani și Câmpia Turzii, unde stadiul fizic după rezilierea cu Straco este aproape 40% și cei doi antreprenori au capacitatea tehnică de a produce surpriza plăcută și să deschidă la limită, în decembrie, cei 15,691 kilometri, livrând cu jumătate de an înainte de termenul contractual veriga lipsă pe A3 dintre Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

Toate proiectele de infrastructură în derulare ale României

Asociația a publicat și două tabele cu toate loturile de autostradă și drum expres aflate în execuție și în procedură de licitație din România.

La fiecare sunt prezentate cele mai importante detalii privind stadiul fizic ori cel al procedurii de achiziție și estimările realist-optimiste legate de inaugurare ori semnare contract, după caz:

