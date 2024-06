România, campioană la inflație în UE în luna mai

Cea mai ridicată rata a inflației din UE exprimată prin IAPC (Indicele Armonizat al Prețurilor de Consum) în luna mai a fost în România (5,8%).

Pe locurile următoare s-au plasat Belgia (4,9%) și Croația (4,3%).

Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Letonia (0,0%), Finlanda (0,4%) și Italia (0,8%), arată datele publicate marți de Eurostat.

Rata anuală a inflației din zona euro a fost de 2,6% în mai 2024, în creștere de la 2,4% în aprilie. Cu un an mai devreme, rata era de 6,1%.

Inflația anuală a Uniunii Europene a fost de 2,7% în mai 2024, în creștere de la 2,6% în aprilie. Cu un an mai devreme, rata era de 7,1%, conform cifrelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

După cum se oservă în grafic, Indicele armonizat al prețurilor de consum a scăzut mai lent în România decât media UE-27. De la o diferență de 2,5 puncte procentuale (p.p.) în mai 2023 s-a ajuns la o diferență de 3,1 p.p. în mai 2024.

Comparativ cu aprilie, inflația anuală a scăzut în 11 state membre, a rămas stabilă în două și a crescut în 14.

Analizând principalele componente ale inflației din zona euro, serviciile au avut cea mai mare rată anuală în luna mai (4,1 %, față de 3,7 % în aprilie), urmate de alimente, alcool și tutun (2,6 %, față de 2,8 % în aprilie), non -bunuri industriale energetice (0,7%, fata de 0,9% in aprilie), si energie (0,3%, fata de -0,6% in aprilie).

***