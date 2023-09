RetuRO cere amânarea cu cel puțin 3 luni a aplicării SGR – o lansare prematură ar submina sistemul

RetuRO solicită amânarea cu cel puţin trei luni a termenului de punere în funcţiune a Sistemului de Garanţie-Returnare (SGR) și atrage atenția că o lansare prematură ar putea pune în pericol încrederea consumatorilor, producătorilor şi comercianţilor, subminând sistemul de la început.

SGR ar trebui să devină funcţional începând cu data de 30 noiembrie 2023, iar autoritățile au declarat în mod repetat că momentul nmu se amână.

Sistemul presupune plata unei garanții de 50 de bani la cumpărarea unei băuturi îmbuteliate (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Ulterior, după golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul dintre punctele de returnare organizate de comercianţi, urmând să primească pe loc valoarea garanţiei, fără a prezenta bonul fiscal.

„Viziunea ambiţioasă a RetuRO pentru o Românie mai verde alimentează determinarea noastră de a implementa cel mai mare sistem integrat de garanţie returnare din lume, deosebit datorită complexităţii sale ridicate. Drumul nostru a fost marcat de progrese remarcabile, dar, acum, ne aflăm într-un moment critic. După o evaluare extensivă şi detaliată a ceea ce mai trebuie făcut pentru a avea un sistem funcţional şi a complexelor provocări întâlnite, suntem siguri că o lansare prematură ar putea pune în pericol încrederea consumatorilor, producătorilor şi comercianţilor, subminând sistemul de la început. Recunoaştem că aceste etape incipiente sunt extrem de dificile, dar credem că aceşti paşi concreţi pe care îi facem acum vor deschide calea pentru o implementare mai uşoară şi eficientă în fazele următoare. Perioada optimă pentru implementare, bazată pe experienţele reuşite ale altor ţări, este de 18 luni, o durată pe care acţionarii noştri au solicitat-o în mod informat în cererea noastră de acreditare. Dar, pentru că licenţa de proiect a fost acordată abia în august 2022, am avut o întârziere de trei luni. În plus, faptul că eu, ca prim membru al echipei noastre, am început activitatea în noiembrie 2022, a redus perioada de implementare completă la 12 luni”, a declarat Gemma Webb, CEO & preşedinte al Directoratului RetuRO Sistem Garanţie Returnare.

Etapele bifate până în acest moment

Conform datelor centralizate până în acest moment de RetuRO:

a fost creată o echipă de 40 de profesionişti

s-a dezvoltat în timp record o platformă IT uşor de utilizat

a fost lansată o campanie de marketing multimedia pentru a informa operatorii economici cu privire la înregistrare şi pentru a transmite mai departe iniţiativa acestui proiect

peste 60.000 de operatori economici s-au înregistrat deja în Sistemul Garanţie Returnare, în diferite etape

s-a asigurat finanţarea iniţială a RetuRO, prin aportul acţionarilor, într-o primă fază, şi, apoi, prin obţinerea unuia dintre cele mai mari împrumuturi verzi din România, în valoare de peste 85 de milioane de euro.

Problemele și ce a mai rămas de făcut, în prezentarea RetuRo

RetuRO a identificat necesitatea creării a încă 11 centre de numărare, în plus faţă de cele 6 centre de sortare şi numărare incluse în dosarul de acreditare. RetuRO a încheiat deja acorduri pentru închirierea a şase spaţii industriale şi este în proces avansat de finalizare a celorlalte locaţii.

Populația nu are cunoştinţele esenţiale în înţelegerea modului de funcţionarea a sistemului.

A elaborat contracte detaliate pentru producători, care au fost implicaţi în consultări publice. 1.500 de producători sunt în proces de semnare, în prezent, pentru aceste acorduri pe care RetuRO le-a semnat deja.

RetuRO este în proces de selecţie a unui partener logistic printr-un proces de licitaţie transparent şi integrat, pentru a asigura cel mai bun suport în transport.

RetuRO Sistem Garanţie-Returnare a fost creat de un consorţiu de trei acţionari privaţi: Asociaţia Berarii României pentru Mediu (30%), Asociaţia Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) şi Asociaţia Retailerilor pentru Mediu (20%) şi un acţionar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (20%).

****