RePatriot Summit: 1.000 de vouchere pentru consultații medicale online oferite românilor din diaspora

Peste 450 de oameni de afaceri români din toată lumea au venit la București pentru ediția a opta RePatriot Summit, intre 5 si 8 octombrie.

Deschiderea oficială a avut loc la Opera Națională, unde Romanian Business Leaders, prin comunitatea Repatriot, a oferit un concert extraordinar în onoarea românilor de pretutindeni ce fac cinste României. A urmat Gala Top 100 Români de Pretutindeni, care a ajuns la a șasea ediție, unde au fi premiați și aplaudați la scenă deschisă încă 100 de români extraordinari din străinătate, care fac cinste României. (Filmarea Galei poate fi văzută aici.)

Mese rotunde strategice în format Chatham House

“Anul acesta am aplaudat la scenă deschisă încă 100 de români extraordinari care prin ceea ce fac și-au dobândit respectul comunităților în care lucrează. Suntem la a șasea ediție a Galei și până acum am premiat 600 de români pe care orice țară și guvern și i-ar dori aproape. Așteptăm Guvernul.”, a spus Marius Bostan, antreprenor în serie și inițiator Repatriot.

Programul ediției a opta a Summitului Repatriot a continuat vineri, 6 octombrie, la Palatul Parlamentului unde întreaga zi a fost plină de discursuri, analize, discuții și prezentări care au generat o parte din soluțiile românilor din țară și din afara granițelor pentru dezvoltarea economică a României.

Partenerul Repatriot, Ringdoc – o aplicație de telemedicină, oferă românilor din diaspora 1000 de vouchere pentru consultații medicale online – pentru a oferi un mic semn al unui partener privat care arată cum tehnologia avansată este pusă în slujba românilor aflați departe.

Voucherele sunt valabile un an de zile începând cu 10 octombrie. Astfel, românii din diaspora sunt invitați să descarce aplicație Ringdoc și să folosească codul Repatriot95, prin care au o reducere de 95% din tariful consultației, indiferent de specialitatea medicală aleasă.

Pe 6 octombrie, in paralel cu cele peste 30 de intervenții aflate pe scena principală a sălii CA Rosetti au avut loc 3 mese rotunde strategice în format Chatham House în Salonul Alb al Senatului pe teme de Geopolitică și Securitate, Proiecte Strategice și Tehnologie și Inteligență Artificială. Concluziile acestor întâlniri și a discuțiilor ulterioare vor fi concentrate în documente strategice oferite decidenților.

„Diaspora joacă un rol esențial în viitorul economic al României. Ne angajăm să creăm un mediu favorabil în care antreprenorii aspiranți și companiile consacrate pot beneficia de rețeaua vastă a diasporei pentru mentorat, investiții și extinderea pe piață. În același timp, ne străduim să aducem diaspora mai aproape de România.” – Mihai Lehene, Președinte Romanian United Fund (RUF)

Parteneriat strategic Repatriot – Romanian United Fund SUA

Tot la Summit s-a decis și parteneriatul strategic al Repatriot cu Romanian United Fund – RUF din Statele Unite ale Americii, care constă în cooperarea extinsă cu platforma comunităților românilor din America și susținerea reciprocă a proiectelor de conectare cu țara.

Dana Bucin, Avocat Partener în Statele Unite, a lansat campania pentru micșorarea ratei de refuz pentru Visa Waiver – Mesaj ce poate fi văzut integral aici. Oricine are nevoie de ajutor pentru viza americană pentru a organiza o conferință de afaceri în Statele Unite poate scrie un mesaj de solicitare de sprijin la office@repatriot.ro.

Un moment special la Summit a fost despre creșterea competitivității României, a companiilor, instituțiilor și organizațiilor românești. Grupul inițiat de Repatriot în urmă cu un an, Romania Excellence Program, a devenit partener al Baldrige Foundation din SUA. Acest lucru a fost anunțat chiar de Steven Hoisington, invitat special al Summitului și evaluator Baldrige.

Întâlnire la Limanu

Acțiunea s-a mutat în weekend pe malul Mării Negre, la Limanu – Constanța, o ocazie foarte bună pentru participanți de a crea conexiuni și parteneriate noi. Repatriot a lansat propria competiție nautică cu 10 echipaje ilustrând cele 10 categorii ale Top 100 Români de Pretutindeni, dar și parteneriatul cu companii puternice din România.

La întâlnirea de la Limanu, Sandra Pralong, Consilier de Stat la Departamentul pentru Relația cu Românii din Afara Granițelor din cadrul Administrației Prezidențiale a declarat: „Parteneriatul între instituțiile publice și cele din societatea civilă asigura continuitatea acestor inițiative valoroase [cum ar fi și Summitul RePatriot, n.r], care astfel pot dăinui fără a fi influențate de ciclurile electorale”.

Marius Bostan: “Ne-am dorit să arătăm că știm să înfruntăm pericolele din Marea Neagră și chiar am avut un vânt ostil dinspre Rusia dar nimeni nu s-a temut și nimeni nu a fost rănit, ceea ce e rar în competițiile nautice. Am vrut să evocăm și dragostea noastră pentru libertate, competiție bazată pe curaj și abilitatea de a lucra împreună în timpuri care provoacă. Am dorit să arătăm că sezonul turistic continuă la Marea Neagră și că avem locuri de care să ne mândrim în lumea întreagă”.

Repatriot este o comunitate de români cu inițiativă, care crește permanent în toată lumea, printr-un proiect bazat pe voluntariat al Romanian Business Leaders, inițiat în 2015 pentru “a conecta românii de pretutindeni la oportunitățile de Acasă”.

