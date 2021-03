Exmatricularea în masă de la Facultatea de Drept – validată de rectorul Universității București

Cei 45 de studenți anul I de la Facultatea de Drept din cadrul Universității, împotriva cărora au fost descoperite mai multe dovezi de fraudare a unor examene, au fost exmatriculați marți de către rectorul UB, Marian Preda. “Pentru fraudarea examenelor nu există decât o singură consecință: exmatricularea”, a anunțat rectorul, într-o declarație transmisă pe Facebook.

Declarația rectorului Marian Preda:

Este o situație care a suscitat atenția întregii opinii publice și cred că este momentul să vin cu o serie de clarificări.

Am analizat cu mare atenție propunerea de exmatriculare pe care am discutat-o și cu colegii mei prorectorii. Am citit memoriul studenților în discuție și i-am ascultat pe cei doi dintre ei care mi-au solicitat acest lucru.

Dovezile care stau la baza deciziilor arată fără niciu dubiu că studenții au încălcat în mod evident și repetat, la mai multe examene, regulamentele facultățiiși ale universității. Avem și mărturiile ale studenților care au recunoscut, în cadrul discuțiilor avute cu reprezentanții facultății, că au fraudat examenele.

În consecință, Consiliul Facultății, format din cei mai reputați specialiști români în Drept, la nivel internațional, a a votat cu largă majoritate pentru propunerea de exmatriculare.

În fața acestor evidențe, regulamentele în vigoare ale Facultății de Drept și normele pe care se întemeiază activitatea academică a Universității din București ne conduc la un singur răspuns instituțional legal.

Nu aș vrea să trecem ușor peste componenta morală a acestei situații, cu atât mai mult cu cât actualii studenți ai Facultății de Drept sunt cei care vor înfăptui justiția în viitor. Un stat puternic, un stat de drept are nevoie de juriști corecți, integri și buni juriști.

Prin urmare, validez propunerea de exmatriculare ca urmare a fraudei constatate de Consiliul Facultății de Drept.

În luarea deciziei, Facultatea de Drept a aplicat regulamentul actual al facultății, acre spune că pentru fraudarea examenelor nu există decât o singură consecință: exmatricularea.