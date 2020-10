[RBL] Leadershipul și educația – piloni ai unei societăți antifragile

de Vladimir Ionescu , 28.10.2020

Astăzi a avut loc cea de-a doua zi a Conferinței Naționale RBL – Antifragilitate într-o lume a crizelor, aducând în atenția celor peste 250 de participanți conceptul de antifragilitate din perspectiva leadershipului și a educației.

Contrar așteptărilor, „România este printre țările cu cel mai mare progres în această perioadă. Generațiile tinere sunt mult mai bine pregătite decât cele de dinainte, deci și noua generație de profesori va fi mai bine pregătită pentru a preda adaptat situațiilor de criză”, a punctat Andreas Schleicher, Director, Directorate of Education & Skills, OECD întrebat cât de fragilă consideră că este România în acest moment.

În prima sesiune a zilei, cu tema “Leadershipul față în față cu haosul”, moderată de Anca Rarău, managing partner Brandlogic Advisory și fondator Bradocracy, și la care au fost invitați Dragoș Roșca, fondator Delta Asset Invest și Președinte al Fundației Romanian Business Leaders, Tudor Giurgiu, fondator și președinte al Festivalul Internațional de Film Transilvania și Antoneta Împușcatu, Directorul MERITO 2019, a fost abordată tema leadershipului în criză și a profilului liderului de vreme bună și a celui de vreme rea.

„Nu există un lider care să nu își asume decizii. Cred că e important să te implici, să arăți că ești acolo să sprijini. Iar asta înseamnă să lași fiecare om să se implice. Unele companii s-au pierdut pe drum deoarece unii din lideri în momentele de criză își pierdeau curajul. E diferență între frică și lașitate”, a declarat Dragoș Roșca, Președintele Fundației RBL. El a mai spus că „nu doar liderul trebuie să se reinventeze, ci ar trebui ca întregul ansamblu să se reinventeze și să gândească diferit. Nu ajunge ca o singură persoană să facă asta. Trebuie să fie un exercițiu comun.”

Tudor Giurgiu a arătat „că tot ecosistemul industriei media, de film se va schimba și trebuie să fim pregătiți, trebuie să ne gândim la un alt mod de conținut, la o altă relație cu publicul. E important să inovăm, să punem cap la cap toată experiența acestor luni și tot ceea ce vedem că se întâmplă cu o viteză de nedescris atât cu noi, creatorii de conținut, cât și cu publicul.”

Când vine vorba de lideri în instituții de învățământ, Antoneta Împușcatu a afirmat „că într-o instituție de învățământ nu trebuie să existe un lider de vreme bună sau de vreme rea. El trebuie să aibă mereu cheia de a intra în sufletele copiilor.”

În a doua sesiune a zilei, “Education – the main pillar for an antifragile society”, Florin Talpeș, fondator și CEO Bitdefender, alături de invitații săi, a oferit participanților o perspectivă despre cum poate fi privită criza actuală ca o oportunitate pentru educație.

Robert Schwartz, Senior Editor la Deutsche-Welle a subliniat că „nu putem și nu ar trebui să ne întoarcem la educația de dinainte de criză. Trebuie să evoluăm. În Germania, conform Constituției, educația este o problemă a guvernului federal. România este poziționată destul de bine, mult mai bine decât alte țări la care ne-am fi așteptat să reacționeze mai bine decât România.”

Andreas Schleicher a arătat că, mai ales în aceste timpuri, „ca profesor, ar trebui să-ți folosești studenții ca resursă. Ei sunt foarte buni în tehnologie. În acest mod poți obține schimbarea. Sunt atât de multe minți inovative, dar ele sunt blocate în sisteme.”

În cadrul evenimentului au avut loc și 9 breakout rooms în care participanții au răspuns împreună la o serie de întrebări pe teme legate de: telemuncă, trenduri ale pieței muncii în contextul pandemiei, măsuri anti-criză din legislația muncii, transferul de bune practici dinspre business spre școală, dotarea școlilor și a profesorilor, analfabetismul funcțional, soluții ca școala să fie o bucurie pentru elevi, deficitul de meseriași și formarea lor și învățământul tehnic și profesional în pandemie.

Discuțiile din breakout rooms au fost moderate de: Alexandra Peligrad – Smartree, Simona Pirtea – Enache Pirtea & Asociații, Codruța Elena Hodrea – Tenaris, Alin Moga – Tenaris, Oana Botolan – Cteam Human Capital, Christian Weident – STALFORT Legal. Tax. Audit, Silviu Hotăran – Hansen Beck, Adina Rada – Quartz Matrix, Măriuca Talpeș – Intuitext și Simona Baciu – Transylvania College.

În ultima zi a conferinței vor fi abordate teme precum: inovație, digitalizare, finanțare și adaptabilitate financiară pentru companii. De asemenea, vor mai avea loc 8 breakout rooms pe teme legate de: antreprenoriat și fonduri europene, profesionalizarea și mentalitatea funcționarului public, colaborarea dintre mediul public și cel privat, roluri cheie în companie în următorii ani, low hanging fruits’ în digitalizarea României și smart cities.

Conferința Națională RBL – ANTIFRAGILITATE într-o lume a crizelor oferă cadrul în care să discutăm despre cum facem față incertitudinii și cum ne putem folosim de ea ca să devenim antifragili în diverse situații sau paliere ale vieții: societate, business, educație și economie.

Timp de trei zile (27-29 octombrie 2020), te așteptăm online cu:

6 speakeri străini cu expertiză în ceea ce privește educația, antreprenoriatul, future trends, modele noi de business, economie sustenabilă și well-being;

17 speakeri români

34 de moderatori de sesiuni și breakout rooms

8 sesiuni plenare, dezbateri și live talks;

26 de breakout rooms pe teme variate de la piața muncii, fiscalitate, investiții, educație, debirocratizare, digitalizare și inovație, relația cu mediul public etc.

Consultă agenda AICI-LINK. Bilete AICI-LINK.

Romanian Business Leaders (RBL) este o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit care oferă o platformă de acțiune și implicare socială pentru 1.000+ antreprenori și șefi de companii din mediul de business privat. RBL face România o țară mai bună pentru business și pentru români, prin proiecte care îmbunătățesc antreprenoriatul, educația și buna guvernare în România.