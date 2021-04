Raiffeisen Bank lansează Money Chat, primul podcast despre nevoile și poveștile financiare ale românilor

de Vladimir Ionescu , 16.4.2021

Raiffeisen Bank lansează pe platforma Money Bistro un nou format prin care românii pot învăța să-și gestioneze finanțele.

Podcastul Money Chat conține 10 povești adevarate de la români cu meserii, pasiuni și obiceiuri de viață diferite, toate sub forma unui serial audio, de tip interviu, cu gazda Andreea Remețan.

În primul episod Money Chat, ascultătorii vor afla de la Cristian Sporiș, vicepreședinte Raiffeisen Bank, cum arată educația financiară acasă la un bancher. Podcastul Money Chat poate fi ascultat pe cele mai importante platforme de streaming audio disponibile în România: Anchor / Spotify / Apple Podcasts / Google Podcasts;

Doar 4 din 10 români consideră că reușesc să își administreze eficient cheltuielile, potrivit rezultatelor sondajului „Provocările financiare ale românilor”, realizat de Reveal Marketing Research pentru Raiffeisen Bank, la sfârșitul anului 2020. Printre greșelile financiare frecvente ale românilor se numără cumpărăturile (37%) și investițiile (31%) făcute în momente nepotrivite.

Podcastul de educație financiară Money Chat va aduce în prim plan poveștile financiare ale oamenilor cu profesii sau interese diferite – de la bancheri la studenți, pasionați de călătorii sau modă, actori, antreprenori, sau părinți cu copii mici. Andreea Remețan, gazda podcastului Money Chat, va încerca să afle de la ei în ce relație sunt cu banii și cum îi gestionează, care sunt cele mai importante lecții despre bani învățate de la părinți sau cum își satisfac capriciile, fără a avea migrene financiare.

„În primii doi ani ai programului Money Bistro am explicat concepte de educație financiara și am oferit familiilor din România sfaturi practice despre cum își pot îmbunătăți situația financiară. În acest an, ne propunem să punem la dispoziția publicului larg puncte de vedere diverse despre cum poți să-ți administrezi mai bine bugetul personal sau al familiei. Podcastul Money Chat este un format ușor de urmărit de oriunde și oricând”, a spus Corina Vasile, director de Comunicare și Relații Publice la Raiffeisen Bank.

Potrivit studiului despre obiceiurile financiare ale românilor, o treime dintre respondenți consideră atractivă ideea de a asculta emisiuni sub formă de podcast. Aproape 4 din 10 români sunt de părere că un podcast e potrivit și foarte potrivit pentru subiecte ce țin de educație financiară. Cel mai potrivit moment sau context pentru a asculta un podcast este atunci când fac diferite treburi prin casă (61%), când sunt în drum spre muncă (26%) sau la volan (24%). De aceea, timpul pe care l-ar aloca românii pentru a asculta un episod de podcast este între 40-60 de minute.

Money Bistro este platforma de educație financiară a Raiffeisen Bank destinată tuturor celor care vor să aibă o viață financiară sănătoasă, un buget lunar cât mai fresh și vor să afle cum să-și organizeze cheltuielile. Meniul Money Bistro este format din aperitive financiare despre cum să-ți organizezi bugetul, să faci economii, ce credit ți se potrivește sau despre investiții pentru viitor.