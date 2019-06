PSD – noul ”triumvirat” a fost ales de congres

de Vladimir Ionescu , 29.6.2019

Viorica Dăncilă a fost aleasă președinte al PSD la Congresul organizat sâmbătă. Noul triumvirat este completat de Eugen Teodorovici – președinte executiv și Mihai Fifor – secretar general.

Cei 3.961 delegaţii au ales ocupanții celor trei poziții prin vot secret, exprimat pe trei buletine de vot.

Rezultatele votului pentru funcția de președinte:

Viorica Dăncilă a obţinut 2.828 de voturi

Liviu Pleşoianu – 715

Şerban Nicolae – 357

Ecaterina Andronescu – 50.

În locul lui Eugen Teodorovici, premierul și l-a dorit pe Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice, dar ministrul Finanțelor a avut o puternică susținere, motiv pentru care a și reintrat în joc (vineri, el s-a retras din cursă, la solicitarea premierului, potrivit unro informații pe surse).

Ministrul Teodorovici a obținut 2.463 de voturi, în timp ce ministrul Suciu a avut 1.358 de voturi.

Cel mai aplaudat discurs de la Congresul PSD a fost cel al lui Liviu Pleşoianu, un discurs antieuropean și antiamerican. El a ironizat-o pe Viorica Dăncilă, la fel ca pe toți cei care s-au dezis de Liviu Dragnea din clipa în care a pierdut puterea. ”

Viorica Dăncilă: Trebuie să începem un capitol nou

Viorica Dăncilă a declarat că PSD se află într-un moment dificil şi trebuie să înceapă un capitol nou. Cetăţenii nu mai vor schimbarea guvernului sau război în cadrul partidului, a insistat premierul, care a avut acest atuu în competiția pentru alegerile social-democraților.

Potrivit unor informații ce au circulat de câteva zile, Viorica Dăncilă ar fi amenințat că demisionează din funcția d eprim-ministru dacă nu este aleasă președinte.

“Este esenţial să ne cunoastem şi să ne asumăm istoria cu lucrurile bune şi cu lucruri mai puţin bune. Am avut momente deosebite dar şi momente dificile. Astăzi suntem aici împreună. Acum trebuie să începem un nou capital pentru PSD. Viitorul este în faţa noastră. Stimaţi colegi, acest congres, aceste alegeri nu sunt despre o persoana sau un grup, despre putere sau interese, despre mize mărunte sau de moment, sunt pentru PSD, sunt despre drumul pe care vrem să mergem, sunt despre ce ne dorim pentru România, sunt despre calea pe care vrem să o construim.(…) Cetăţenii nu mai vor război, nu mai vor certuri la nivelul partidului, nu mai vor să schimbăm guvern după guvern. Nu mai vor promisiuni, vor lucruri concrete. PSD nu îşi permite experienţe noi la acest moment”, a declarat Viorica Dăncilă, la Congresul PSD.

„Rezultatele alegerilor europarlamentare ne-au dezamăgit. Dar a pierde o bătălie nu înseamnă că am pierdut războiul. Depinde cum vom construi. Avem în faţă noastra alegerile prezidenţiale, locale şi parlamentare. Sunt provocări din care trebuie să ieşim victorios. Ne punem întrebarea cum vom face acest lucru, prin vorbe sau prin fapte? Prin unitate sau prin dezbinare? Prin discursuri frumoase, dar lipsite de fundament real sau prin ceea ce vrem să facem pentru PSD şi pentru români? ”, a completat Dăncilă.

Ministrul Finanțelor, despre legea pensiilor: Nimic nu este perfect, dar totul se poate adapta

Eugen Teodorovici a declarat, sâmbătă, că de-a lungul timpul au existat propuneri pentru a lucra în afara ţării, însă le-a refuzat:

„Au fost funcţii refuzate, din afara ţării, din ţară. În 2012 m-a întrebat Ponta de ce nu plec, i-am zis că rămân În România că am această speranţă că lucrurile se pot face Nu m-am întors din drum, sunt într-o competiţie. Şi doresc să fiu acolo unde lucrurile se întâmplă. E uşor să stai pe bancă. Eu o să fiu pe teren”, a declarat Teodorovici, sâmbătă, la Congresul PSD.

Alte declarații ale mi istrului de Finanțe, citat de Mediafax:

Astăzi suntem foarte vocali. Mă bucur că foarte mulţi lideri ai PSD devin tot mai încrezători în starea partidului. Mai ştiţi cum era pe 26 mai? Ce am spus pe 26 mai că este o şansă ca acest partid să aibă după atâţia ani un preşedinte de partid corect şi un preşedinte de ţară care să unească. Votanţii noştri, oamenii care au dus şi vor duce greul în continuare şi care speră că felul în care dvs vă veţi exprima. Dvs sunteţi vocea lor, îi reprezentaţi şi votul acestea trebuie să reprezinte încrederea pe care dvs trebuie să o aveţi când vorbiţi cu fiecare român. Trebuie să spuneţi că nu e dorinţă doar. E o nebunie frumoasă şi unii m-au criticat.

Nebunia frumoasă, vă pot da ca exemplu ce înseamnă din punctul meu de vedere. Când am fost adus în Guvern, mi-am spus că este o şansă că pot să fructific şansele. În 2012 oamenii care spuneau domnule, dacă nu face l-am ras, dacă face putem vinde noi aceste rezultate. Am făcut acest pas pentru că ştiu speranţa fiecărui român, atunci când vorbeşti de canalizare, fonduri UE. La Congresul din 2014, cu un ochi a râs, altul a plâns. Am spus atunci că gradul de absorţie trebuie să fie minim 80%. Nici în programul de guvernare nu s-a pus 80%. S-a pus minim 50%. Un ochi a râs, un ochi a plâns pentru că poate nu avem încredere în noi. Asta ne lipseşte nouă la români.

Mi-aduc aminte în şedinţa de guvern era Olguţa pe care vreau s-o felicit pentru că a dus două legi extrem de grele, salarizarea şi pensiile, pe care şi le-a asumat. Nimic nu este perfect, dar totul se poate adapta. Olguţa, dacă îţi aduci aminte am spus, domnule ministru, stimaţi colegi, aceasta e o lege de care depinde viaţa a 6 milioane de oameni, faptul că semnez îmi asum această lege şi că găsesc fondurile ca ea să fie aplicată. Eu nu trebuie să mă justific faţă de Opoziţie, epntru că mi-am asumat-o şi să găsesc acele fonduri pentru ca ea să se aplice.

Teodorovici: Sunt în competiţie. E uşor să stai pe bancă, o să fiu acolo unde lucrurile se întâmplă

Marian Oprișan, huiduit: ”L-ai trădat pe Dragnea!”

Marian Oprișan, unul dintre cei mai longevivi așa-numiți baroni locali, a renunțat să mai susțină discursul pregătit după ce a fost huiduit puternic din sală: „Huo!”, „Du-te acasă, nesimțitule!”, „Lasă-ne!”, ”L-ai trădat pe Dragnea!”, s-a auzit din sală în momentul când Oprișan a urcat pe scenă.

Oprișan a acuzat, ulterior, organizațiile de Dolj, Olt și Teleorman, loiale lui Liviu Dragnea, susținând că el nu se simte jignit. „PSD a fost jignit. Eu voi continua să spun ce gândesc, indiferent dacă le place sau nu unora”.

Delegații celor trei organizații i-au pus pe delegați să-l huiduie pentru că ar fi fost „intransigent cu Liviu Dragnea”, a mai explicat Marian Oprișan.