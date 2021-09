Prognozele evoluției epidemiei: În câteva săptămâni, cursurile s-ar putea muta în online

În opinia lui Octavian P. Jurma, medic specializat în neuroștiințe, consideră că este posibil ca sâmbăta următoare, 18 septembrie, să se ajungă la 4.000 de noi cazuri în 24 de ore. Într-o analiză postată pe Facebook, acesta scrie că pragul de 10.000 va fi lăsat în urmă la începutul lunii octombrie:

Prognoza de 7,500 de cazuri noi pe zi, 1,000 de internari la ATI, 10,000 de internari in spitale si 100 de decese zilnic pentru finalul lunii a devenit optimista. Pe zi ce trece ne incadram tot mai mult in scenariul pesimist al valului 2 ca numar de cazuri dar cu o rata mai mare de cazuri grave si decese la adulti si la tineri.

Suntem deja departe de prognoza cea mai pesimista a guvernului, de 1,500 de cazuri pe zi si 4,000 de internati in spitale.

Acum, probabilitate ca vom depasi inca din prima jumatate a lunii octombrie maximele valurilor 2 si 3, de 10,000 de cazuri pe zi, 15,000 de oameni internati in spitale, 1,500 de pacienti la ATI si 250 de decese pe zi, este mare.

Dupa acest varf urmeaza abisul scenariului de cosmar, pe care il puteti intui din prognoza peste 6-7 saptamani (dupa istoric) unde gasim valori de peste 15,000 de cazuri pe zi. Evitarea acestui scenariu depinde integral de masurile care se vor lua pana la finalul lunii septembrie [preventie activa] si/sau de rezerva necunoscuta de persoane susceptibile la infectie [lipsa masuri de limitare]. (…)

Vedem ca desi raportul ATI/Cazuri noi (CAR) este ceva mai scazut decat in 2020 (lucru normal in faza ascendenta), raportul AIR (ATI/Internari) se mentine de 2x mai mare chiar si in faza puternic ascendenta, ceea ce confirma inca odata ca boala provocata de Delta este de 2x mai grava decat cea provocata de tulpina ancestrala si Alpha.