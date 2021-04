Probleme și cu vaccinul Johnson & Johnson: se amână lansarea în Europa după raportarea de tromboze îm SUA

de Iulian Soare , 13.4.2021

Grupul Johnson&Johnson a anunțat marți că amână lansarea vaccinului său anti-Covid în Europa, după raportarea unor cazuri rare de cheaguri de sânge în SUA. Compania precizează într-un comunicat că sănătatea persoanelor care folosesc produsele sale este prioritatea numărul unu.

„Suntem conștienți de o tulburare extrem de rară care implică cheaguri de sânge în combinație cu trombocite scăzute la un număr mic de persoane care au primit vaccinul nostru COVID-19”, se arată în comunicat. “În acest moment, nu a fost stabilită o relație clară între aceste evenimente rare și vaccinul Janssen COVID-19,” mai menționează comunicatul companiei, citat de Bloomberg.

Johnson & Johnson menționează autoritățile medicale din SUA analizează șase cazuri raportate în Statele Unite din peste 6,8 milioane de doze administrate și, dintr-o precauție extremă, CDC și FDA au recomandat o pauză în utilizarea vaccinului.

„În plus, am analizat aceste cazuri cu autoritățile europene de sănătate. Am luat decizia de a întârzia proactiv lansarea vaccinului nostru în Europa”, anunță Johnson & Johnson.

Compania se declară pentru o comunicare deschisă a acestor informații către profesioniștii din domeniul sănătății și către public, și menționează că lucrează cu experți medicali și autorități din domeniul sănătății din mai multe state pentru a analiza cazurile de tromboză, gravitatea și incidența lor.

Anunțul vine la o zi după ce au început livrările către UE și la puțin timp după ce autoritățile americane au anunțat suspendarea administrării acestui ser, până la lămurirea efectelor adeverse semnalate, pe fondul îngrijorărilor cu privire la apariția cheagurilor de sânge la câteva persoane vaccinate.

Șase femei care au fost imunizate cu vaccinul Johnson & Johnson au dezvoltat cheaguri de sânge, scrie NYT, care notează că este vorba de un efect advers foarte rar. Până acum, peste șapte milioane de americani au fost imunizați cu acest vaccin ce se administrează într-o singură doză.

România urmează să primească miercuri prima tranșă de 60.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson.