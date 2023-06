Evgheni Prigojin oprește rebeliunea: ordonă mercenarilor aflați în drum spre Moscova să revină în baze, ”pentru a evita vărsarea de sânge rusesc”

Evgheni Prigojin a acceptat să-şi oprească marşul spre Moscova şi le-a ordonat luptătorilor săi să se întoarcă la bazele lor pentru a evita vărsarea de sânge, transmite Reuters, care publică și mesajul audio al șefului mercenarilor.

”Realizând toată responsabilitatea pentru faptul că se va vărsa sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre şi plecăm în direcţia opusă”, spune Prigojin.

„Au vrut să desfiinţeze Wagner. Noi am pornit pe 23 iunie la Marşul Justiţiei. Într-o zi am mărşăluit puţin câte puţin până la 200 km de Moscova. În tot acest timp, nu am vărsat nici măcar o picătură din sângele luptătorilor noştri. Acum este momentul în care sângele poate fi vărsat. Realizând toată responsabilitatea pentru faptul că se va vărsa sânge rusesc, întoarcem coloanele noastre şi plecăm în direcţia opusă, spre taberele noastre de campanie, conform planului”, a spus Prigojin, într-o înregistrare publicată pe Telegram.

”Ne întoarcem rândurile şi ne îndreptăm înapoi, în direcţie opusă, spre taberele noastre din teren, în conformitate cu planul”, a încheiat șeful Wagner.

Decizia de întoarcere a celor luptătorilor care ajunseseră la aproximativ 200 de kilometri de Moscova ar fi fost luată în urma medierii președintelui belarus Alexandr Lukaşenko, care l-a convins să renunțe la rebeliunea armată.

Cu câteva ore mai devreme, Kremlinul le-a oferit mercenarilor Wagner o amnistie dacă depun armele, dar numai dacă vor face acest lucru imediat, relata agenția de presă TASS.

„Luptătorii Wagner pot încă să depună armele și să evite pedepsele, având în vedere realizările lor în timpul operațiunii militare speciale (în Ucraina), dar ar trebui să o facă repede”, a declarat sâmbătă parlamentarul Pavel Krasheninnikov.

Îndemn la revoltă pentru a se ”pune capăt dezordinii”, însă nu ”lovitură de stat militară”

Şeful Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat sâmbătă că a preluat controlul asupra facilităţilor militare cheie din Rostov şi Voronej, avertizând că se va îndrepta spre Moscova dacă ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, şi generalul Valery Gerasimov, nu vor veni să se întâlnească cu el. Cei doi ofițeri ruși sunt considerați de Prigojin responsabilii de situația de pe frontul din Ucraina.

Prigojin îndeamnă militarii și populația rusă să se alăture ”marşului dreptăţii”, despre care spune că nu este o lovitură de stat militară.

Criza intervine după ce Prigojin a acuzat vineri armata rusă de atacarea unei tabere Wagner în spatele frontului ucrainean şi de uciderea unui ”număr foarte mare” de combatanţi Wagner. El a promis să ”răspundă” acestor atacuri, ordonate, acuză el, de către ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu.

”Comitetul Comandamentelor grupării Wagner a decis că cei care au responsabilitatea militară a ţării trebuie să fie opriţi”, a anunţat Evgheni Prigojin, care i-a îndemnat pe aceștia să nu opună ”rezistenţă” trupelor sale şi a anunţat că ministrul rus al Apărării Sergjei Şoigu va fi ”oprit”.

”Suntem 25.000 şi vom stabili de ce domneşte haosul în ţară (…). Rezervele noastre strategice sunt toată armata şi toată ţara”, a anunţat Prigojin. El a cerut cele apoi ”tuturor celor care vor să ni se alăture”, pentru a ”pune capăt dezordinii”.

Prigojin precizează, însă, că vrea să desfăşoare un ”marş al dreptăţii” şi nu o ”lovitură de stat militară”.

Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a spus că el şi cei 25.000 de oameni ai săi sunt gata să moară pentru „patrie” şi ” să elibereze poporul rus” de ierarhia militară împotriva căreia a intrat în rebeliune, transmite sâmbătă AFP.

„Suntem cu toţii gata să murim, toţi cei 25.000. Şi după aceea vor mai fi 25.000. Pentru că murim pentru patrie, murim pentru poporul rus care trebuie eliberat de cei care bombardează populaţia civilă”, a declarat Prigojin într-un nou mesaj audio pe Telegram.

Putin a acuzat o trădare și promis să-i pedepsească dur pe cei responsabili

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul unui discurs televizat, la câteva ore după rebeliunea anunțată de Evgheni Prigojin, că ţara se confruntă cu o trădare şi a promis că cei care au organizat rebeliunea armată vor fi trași la răspundere.

Liderul de la Kremlin a avertizat, de asemenea, că oricine ridică arma împotriva armatei ţării este un trădător.

Vladimir Putin a făcut apel și la combatanţii Wagner, cerându-le să înceteze participarea la acţiunile criminale ale liderului lor Evgheni Prigojin şi a spus că toţi cei care participă la revoltă vor fi pedepsiţi.

Viitorul Rusiei este în joc, avertizează el şi califică acţiunile răzvrătiţilor drept o ”înjunghiere în spate”.

Ambiţiile nemăsurate ale unora au condus la ”înaltă trădare”, a mai spus Putin, fără să-l numească pe şeful grupării paramilitare ruse, Evgheni Prigojin.

Liderul de la Kremlin a anunțat că „forțele armate au primit instrucțiuni și au fost luate măsuri restrictive în regiunea Moscova și alte regiuni”.

****