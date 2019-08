Președintele Parlamentului European, despre reacția instituțiilor în cazul de la Caracal: A îngrozit întreaga Europă!

de Iulian Soare , 7.8.2019

Tragedia de la Caracal provoacă reacţii și în Europa, iar cea mai recentă vine din partea preşedintelui Parlamentului European, David Sassoli (foto).

El a scris miercuri, pe Facebook și pe Twitter, despre cazul Alexandrei Măceșanu, spunând că apelul zadarnic la 112 „a șocat întreaga Europă”.

„Apelul zadarnic al Alexandrei Măceşanu către serviciile de urgenţă a întristat şi şocat întreaga Europă. Mai multe politici eficiente împotriva uciderii femeilor şi violenţei împotriva femeilor trebuie să fie o prioritate în eforturile noastre politice şi instituţionale”, a scris David Sassoli pe Twitter.

Un mesajul a fost reluat și pe Facebook: ”Să auzi vocea Alexandrei Măceșanu, în vârstă de 15 ani, care cere în zadar ajutor la numărul de urgență îngrozește nu numai România, ci întreaga Europă. Punerea în aplicare a unor politici mai eficiente împotriva feminicidului şi împotriva violenţei asupra femeilor trebuie să fie din ce în ce mai mult în centrul acţiunii politice şi instituţionale europene În numele Alexandrei, şi a tuturor victimelor!”

Cazul crimelor de la Caracal a atras atenția mai multor publicații internaționale, care au relatat situația din țara noastră. Printre ele se numără BBC, The New York Times, The Guardian, Euronews, Deutsche Welle sau The Telegraph.

Reacția autorităților în acest dosar a dezvăluit ineficiența acțiunilor celor chemați să vegheze la siguranța cetățeanului, lipsă de profesionalism, nepăsare și complicități ale polițiștilor cu lumea interlopă.