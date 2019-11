Premierul Ludovic Orban se întâlnește marți cu Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin (ProRomânia)

de Razvan Diaconu , 25.11.2019

În programul de marți al premierului Ludovic Orban este anunțată o întâlnire cu doi dintre liderii Pro Romania, Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin. Cei doi s-au numărat printre parlamentarii care, în ciuda indicațiilor transmise de Victor Ponta, au votat în Parlament pentru învestirea guvernului PNL.

Întâlnirea, anunțată de un comunicat al Guvernului, are loc în contextul anunțului făcut duminică de președintele Iohannis, care a spus că se va implica activ în construirea unei noi majorități parlamentare.

Liderul Pro România, Victor Ponta, are însă alte ambiții politice: el a scris luni, pe Facebook, că este gata să contribuie la unificarea stângii.

După votul de la investitură, Victor Ponta a anunțat că cei 7 parlamentari Pro România care au votat pentru guvernul PNL vor fi sancționați.

Este probabil ca Sorin Cîmpeanu, Daniel Constantin și ceilalți 5 parlamentari membri ai partidului lui Victor Ponta să discute susținerea guvernului din postura de parlamentar independent.

„E momentul ca forțele politice care doresc modernizarea României, care vor să întărească rolul țării în Uniunea Europeană să colaboreze pentru ca votul vostru din 26 mai și cel din turul întâi și din turul doi al alegerilor prezidențiale să nu se piardă”, a scris și Dacian Cioloș, luni, pe pagina de Facebook.

Președintele PLUS a precizat că „țara are nevoie de reforme urgente, iar pentru realizarea lor noi, Alianța USR PLUS, trebuie să începem rapid discuțiile cu PNL pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate”.