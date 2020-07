Premierul Ludovic Orban a solicitat autorităților locale mobilizare în lupta cu noul coronavirus

de Razvan Diaconu , 17.7.2020

Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj de concentrare, de mobilizare, de responsabilitate” instituţiilor care sunt implicate “în bătălia împotriva epidemiei de coronavirus”, a declarat prim ministrul în urma unei videoconferințe avute vineri cu prefecții din teritoriu.

“Am organizat o videoconferinţă cu prefecţii cu toate instituţiile statului care sunt implicate în bătălia împotriva epidemiei de coronavirus. Am dat un mesaj de concentrare, de mobilizare, de responsabilitate. Am solicitat fiecărei instituţii să fie prezentă cu toate efectivele disponibile în prima linie a bătăliei, să se organizeze eficient, prefecţilor le-am cerut să facă operative zilnice (…) pentru a lupta eficient contra răspândirii virusului, pentru a sancţiona toate încălcările de la regulile de protecţie şi, de asemenea, pentru a dispune toate măsurile pentru a face faţă oricărei provocări”, a declarat Ludovic Orban, vineri, la finalul unei videoconferinţe cu prefecţii şi şefii instituţiilor de linie, desfăşurată la Ministerul Afacerilor Interne.

El a precizat că a solicitat o atenţie sporită în ce priveşte transportul public, inclusiv cel între localităţi, precum şi transportul efectuat pentru angajaţi de unele companii.

Întrebat cum apreciază decizia DIICOT de a clasa dosarul 10 august, premierul a declarat că gestul procurorilor este contrar cu ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei.

”Este o decizie care m-a întristat, nu o înțeleg, e contrară a ceea ce au pățit toți protestatarii pașnici din Piața Victoriei. Cred că există posibilități de a schimba lucrurile. Consider că orice vinovat trebuie pedepsit de justiția din România. Nu îmi cereți să dau ordine procurorilor șefi, nu îmi cereți să intru cu bocancii în justiție, să fac ce au făcut alții care au intrat cu bocancii în justiție. Decizia de a trece dosarul la DIICOT s-a luat în mandatul lui Tudorel Toader, când șef DIICOT era Bănilă. Noi am luat toate măsurile necesare: am desecretizat rapoartele MAI”, a declarat premierul Ludovic Orban.