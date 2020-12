Premierul interimar, întâlnire cu ambasadorul SUA, cu preşedintele Exim SUA şi cu un reprezentant al Departamentului Energie

de Razvan Diaconu , 9.12.2020

Prim-ministrul interimar Nicolae Ciucă se întâlneşte miercuri cu Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la Bucureşti, cu Kimberly Reed, preşedintele Băncii de Import-Export a SUA, şi cu Aleshia Duncan, reprezentant al Departamentului Energiei din SUA.

”Întrevederea prim-ministrului interimar, Nicolae-Ionel Ciucă, cu Adrian Zuckerman, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Kimberly Reed, preşedintele Băncii de Import-Export a SUA, şi Aleshia Duncan, Departamentul Energiei din SUA”, este inscrisă pe agenda premierului interimar comunicată de Guvern, pentru ora 9:00.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman, a anunţat încă de vineri, cu ocazia vizitei la hidrocentrala de la Porţile de Fier, că Kimberly Reed, preşedintele Băncii de Export-Import a Statelor Unite, care va sprijini investiţii strategice în România, va sosi la Bucureşti pentru a discuta acordul cu Guvernul României.

”Intenţia Exim US este de a sprijini investiţii strategice în România şi de a asigura linii de finanţare de aproximativ 7 miliarde de dolari. Kimberly Reed, preşedinte Exim Bank, va sosi luni pentru a discuta acordul dintre Guvernul României şi Exim pentru finanţarea proiectelor de energie şi infrastructură, urmând a face şi o vizită la centrala nucleară de la Cernavodă”, a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Adrian Zuckerman.

România şi Statele Unite ale Americii au parafat la începutul lunii octombrie un acord interguvernamental extins care permite cooperarea în ceea ce priveşte domenii de importanţă pentru România, cum ar fi proiectul Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nuclearo-electrice de la Cernavodă, retehnologizarea Unităţii 1, precum şi cooperare pe diverse paliere în domeniul nuclear civil din România.

”Separat de acordul parafat, am reuşit să identificăm interesul SUA şi pentru o componentă de finanţare de 7 miliarde de dolari pentru dezvoltarea proiectelor din domeniul energetic – inclusiv energie nucleară şi gaz natural lichefiat şi din domeniul infrastructurii – rutieră, cale ferată, depozite de gaze, printr-un Memorandum de Înţelegere cu Exim US. De asemenea, la Washington DC, am avut o întâlnire şi cu reprezentanţii USDFC (The United States International Development Finance Corporation) în vederea posibilităţii extinderii acestui interes financiar prin implicarea diferitelor instituţii de finanţare ale SUA”, anunţa atunci ministrul Economiei Virgil Popescu, cu ocazia vizitei în SUA.