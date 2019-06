Premierul Dăncilă se întâlnește marți, la Bruxelles, cu Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans și liderul PES

de Vladimir Ionescu , 3.6.2019

Premierul Viorica Dăncilă va avea marți, la Bruxelles, o întâlnire cu revedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Ulterior, va avea o întrevedere cu Serghei Stanishev, președintele Partidului Socialiștilor Europeni.

Programul întâlnirilor:

Ora 11.30: (ora locală) Întrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, la sediul Comisiei Europene.

Reamintim că marți, când a preluat funcția de preşedintele interimar al PSD, după condamnarea definitivă la 3,5 ani a lui Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă anunța că va merge la Bruxelles pentru a discuta cu o liderii socialiştilor europeni reluarea relaţiilor între cele două formaţiuni politice.

„Semnalele au fost de la Bruxelles legate de justiţie, foarte multe semnale legate de justiţie, multe dintre ele, aşa cum am spus, dezinformări legate de Guvern. Au fost colegi care m-au întrebat: Ce ordonanţe aţi dat pe justiţie? Am spus: Noi nu am dat! Cred că acum trebuie să avem o discuţie deschisă cu liderii europeni. Vreau să se înţeleagă un lucru: noi vrem să rămânem în grupul socialiştilor şi democraţilor europeni, dar nu ne vom duce să ne rugăm, ne vom duce şi vom susţine acest lucru cu demnitate. Eu cred că este şi interesul grupului socialiştilor şi democraţilor europeni să aibă un număr mai mare de eurodeputaţi”, a precizat Viorica Dăncilă.

„Nu ne ducem să spunem că “vă rugăm să nu ne daţi afară sau să nu ne excludeţi”. De fapt, semnalele pe care le-am primit astăzi nu sunt în această direcţie, dimpotrivă, noi am fost suspendaţi. Semnalele sunt pozitive pentru Partidul Social Democrat. Au fost discuţii, dar aşa cum am spus, voi merge să am această discuţie la Bruxelles, atât cu domnul Timmermans, cu Serghei Stanişev, care este preşedintele PES, voi avea discuţii şi cu omologii mei din cadrul Partidului Socialiştilor Europeni, mă refer la premierul Spaniei, premierul Portugaliei, al Maltei deci voi avea discuţii cu mai multe persoane”, a declarat premierul.

Preşedintele Partidului Socialiştilor Europeni (PES) Serghei Stanişev a anunţat la 11 aprilie îngheţarea relaţiilor cu PSD, exprimând îngrijorări legate de situaţia statului de drept în România. La acel moment, PSD a calificat ca inadmisibilă atitudinea colegilor din PES.